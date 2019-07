ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടി സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ ട്രക്കിടിച്ചു; അമ്മയും ബന്ധുവും മരിച്ചു

റായ്ബറേലി∙ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽത്തന്നെ വിവാദക്കൊടുങ്കാറ്റുയർത്തി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിനെതിരെ മാനഭംഗത്തിനു കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരുക്ക്. പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ട്രക്കിടിച്ചാണ് അപകടം. റായ്‌ബറേലിയിൽ വച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയും ബന്ധുവും മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ പെൺകുട്ടി ചികിൽസയിലാണ്.

മാനഭംഗക്കേസിൽ പെൺകുട്ടിക്കുവേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ മഹേന്ദ്ര സിങ്ങിനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു ചികിൽസയിലാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിൽനിന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഉന്നാവിലാണു പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ബന്ധുവിനെ കാണുന്നതിനായി റായ്‌ബറേലിയിലെ ജില്ലാ ജയിലിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ഇവർ. കനത്ത മഴയത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

റായ്ബറേലിയെയും ഫത്തേപൂർ ജില്ലയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി സുനിൽകുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാലു പേർക്കും ഗുരുതരമായ പരുക്കുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയില്ലെന്നാണു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ രാജ്യം ശ്രദ്ധിച്ച കേസ്

ഉത്തർപ്രദേശിലെ മാഖി ഗ്രാമത്തിലുള്ള എംഎൽഎയുടെ വസതിയിൽവച്ച് 2017 ജൂൺ നാലിന് കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗർ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു യുവതി പരാതിപ്പെട്ടത്. ഭയം കാരണം സംഭവം പുറത്തുപറഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ജൂൺ 11നു മൂന്നുപേർ ചേർന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 19 വരെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ യുവതി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

ജോലി നൽകാമെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച് ശശി സിങ് എന്ന സ്ത്രീയാണു യുവതിയെ എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. എംഎൽഎ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാവൽ നിന്നതു ശശി സിങ്ങാണെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. യുവതിയുടെ പിതാവിനെ മർദിച്ചെന്ന കേസിൽ എംഎൽഎയുടെ സഹോദരൻ അതുൽ സിങ് സെൻഗറും പീഡനക്കേസിൽ ശശി സിങ്ങിന്റെ മകനും പ്രതികളാണ്.

പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ലോക്കൽ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നെന്ന ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറിയത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സെൻഗർ നിലവിൽ ജയിലിലാണ്. ഇതിനിടെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വസതിക്കു മുന്നിൽ പെണ്‍കുട്ടിയും മാതാവും ആത്മഹത്യക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പീഡനപരാതിയിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ആത്മഹത്യാ ശ്രമം.

∙ ദുരൂഹത ഏറുന്നു, മരണങ്ങളും

മാനഭംഗക്കേസിൽ പ്രതിയായ എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകൾ ഇനിയും അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഈ വാഹനാപകടം തെളിയിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവും കേസിൽ മുഖ്യ സാക്ഷിയായിരുന്ന യൂനസ് എന്നയാളും നേരത്തേ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പൊലീസ് തടവിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

പീഡനക്കേസിലെ പ്രതി ബിജെപി എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിന്റെ സഹോദരൻ അതുൽ സിങ് സെൻഗറും ഗുണ്ടകളും ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ മർദിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു നാടൻ തോക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നു കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിലിടുകയും ചെയ്തു. ക്രൂരമായ മർദനമേറ്റ അദ്ദേഹം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് മരിച്ചത്. അതുൽസിങ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ മർദിക്കുന്നതിന് യൂനസ് സാക്ഷിയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ യൂനസും മരിച്ചു. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട യൂനസിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സിബിഐ അധികൃതരെ അറിയിക്കാതെ സംസ്കാരം നടത്തിയതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും അഭിഭാഷകനും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.



English Summary: Unnao Rape Survivor Injured In Car Accident In UP