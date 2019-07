കർണാടകയിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസവോട്ട്; ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുമെന്ന് യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാർ ഇന്ന് വിശ്വാസ വോട്ട് തേടും. വിശാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാമെന്ന പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നു യെഡിയൂരപ്പ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 17 വിമത എംഎൽമാർ അയോഗ്യരായതോടെ 224 അംഗ നിയമസഭയുടെ അംഗബലം ഇപ്പോൾ 207 ആയി ചുരുങ്ങി. വിശ്വാസം തെളിയാക്കാൻ ബിജെപിക്കു വേണ്ടത് 104 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്രന്റെ സഹായത്തോടെ 106 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ളത്. നോമിനേറ്റഡ് അംഗം ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ്– ദൾ പക്ഷത്തുള്ളത് 99 പേരും. അതിനാൽ അയോഗ്യതാ നടപടി ബിജെപിക്ക് പരോക്ഷമായി ഗുണകരമാണ്.

കോൺഗ്രസ്–ദൾ സർക്കാരിന് പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് രാജി സമർപ്പിച്ച 14 എംഎൽഎമാരെ സ്പീക്കർ കെ.ആർ. രമേഷ് കുമാർ ഇന്നലെ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു. വിപ്പ് ലംഘിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ പതിനൊന്നും ജനതാദൾ എസ്സിന്റെ മൂന്നും എംഎൽഎമാരെയാണ് സ്പീക്കർ ഇന്നലെ അയോഗ്യരായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൂന്ന് എംഎൽഎമാരെ നേരത്തേതന്നെ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം 17 ആയി.

എംഎല്‍എമാർ കൂട്ടത്തോടെ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെഡിഎസ് – കോൺഗ്രസ് സര്‍ക്കാർ നിലംപതിച്ചത്. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിയും അയോഗ്യതാ ഭീഷണിയുയർത്തിയും വിമതരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ 105നെതിരെ 99 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് നേടാനായത്.

