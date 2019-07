കടിച്ച പാമ്പിനെ തിരിച്ചുകടിച്ച് തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി; യുവാവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

ലക്നൗ∙ കടിച്ച പാമ്പിനെ തിരിച്ചുകടിച്ചു മദ്യപൻ. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏത ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം. പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ രാജ്കുമാർ എന്നയാൾ പാമ്പിനെ കടിച്ചു തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കുകയായിരുന്നു.



രാജ്കുമാറിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വീട്ടില്‍ വച്ച് പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ രാജ്കുമാർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി ഇയാളുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണു സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വീട്ടിലെത്തിയ പാമ്പ് എന്റെ മകനെ കടിച്ചു. തുടർന്ന് മകൻ പാമ്പിനെ തിരിച്ചുകടിച്ചു കഷ്ണങ്ങളാക്കി. ചികിൽസിക്കാൻ പണമില്ല– രാജ്കുമാറിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.



രാജ്‍കുമാറിനെ പാമ്പ് കടിച്ചിരുന്ന കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇയാളെ ചികില്‍സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാണെന്നും മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്‌‍ടർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനുശേഷം പാമ്പിനെ രാജ്കുമാറിന്റെ കുടുംബം കുഴിച്ചിട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



English Summary: Drunk Man In UP Bites Snake Into Pieces