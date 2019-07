ന്യൂഡൽഹി∙ ചലച്ചിത്രകാരന്‍ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനു നേരെയുള്ള ബിജെപി ഭീഷണി പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ഉന്നയിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. ലോക്സഭയില്‍ ആന്‍റോ ആന്‍റണി എം.പിയാണ് ശൂന്യവേളയില്‍ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്നും അടൂരിനെപ്പോലെ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തനായ കലാകാരനെ നിലപാടുകളുടെ പേരില്‍ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ആന്റോ ആന്‍റണി പറഞ്ഞു.



എന്നാല്‍ പറയുന്നത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സ്പീക്കര്‍ ഒാം ബിര്‍ല അനുവദിച്ചില്ല. വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Go to Moon remark: Congress comes out in support of filmmaker Adoor Gopalakrishnan