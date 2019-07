കണ്ണന്താനത്തിന്റെ സീറ്റിൽ പുക; രാജ്യസഭ 15 മിനിറ്റ് തടസ്സപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ പുക ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നു രാജ്യസഭാ നടപടികൾ തിങ്കളാഴ്ച 15 മിനിറ്റ് നിർത്തിവച്ചു. ട്രഷറി ബഞ്ചിന് സമീപത്തുള്ള സീറ്റിലെ വോട്ടിങ്ങിനും മൈക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ബോർഡിൽനിന്നാണു പുക ഉയര്‍ന്നത്. നാലാം നിരയിലെ തന്റെ സീറ്റിൽനിന്നു പുക ഉയരുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടത് മുൻ മന്ത്രി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സഭ 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കു നിർത്തിവച്ചു.



മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ എസ്. ജയ്പാൽ റെഡ്ഡിയുടെ വിയോഗത്തിൽ രാജ്യസഭ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ നടന്ന ബോക്സിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ താരങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു ശേഷമായിരുന്നു പുക ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. പുക കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് കണ്ണന്താനവും മറ്റൊരു രാജ്യസഭാംഗമായ പര്‍ഷോത്തം ഖോഡഭായ് രുപാലയും മറ്റൊരു ഇരിപ്പിടത്തിലേക്കു മാറിയിരുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യനായിഡുവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി സംഭവം പരിശോധിച്ചു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണു പുക ഉയരാൻ കാരണമെന്നാണു വിവരം.



