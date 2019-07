കലിഫോർണിയയിൽ ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്കിടെ വെടിവയ്പ്പ്; മൂന്നു മരണം

ഗിൽറോയി∙ കലിഫോർണിയയിലെ ഗില്‍റോയിയിൽ ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്കിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. 12 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 176 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നഗരത്തിലാണ് സംഭവം.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൽസരവുമായി മൂന്നുദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഇതിന്റെ അവസാന ദിനമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച. 1979ലാണ് ഗിൽറോയിയിലെ ക്രിസ്തുമസ് ഹിൽപാർക്കിൽ ഗാർലിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നവർ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് കർശന നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: 3 killed, several injured in shooting at California food festival