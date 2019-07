കൊന്നുതിന്നുമെന്ന് ഭീകരർ, ലൈംഗിക അടിമ ജീവിതം; രക്ഷപ്പെട്ടത് നെഞ്ചിൽ ബോംബുമായി!

നെഞ്ചിൽ കെട്ടിവച്ച സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ഹാദിസ എത്തിയത് ബാങ്കി ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇറക്കിവിടും മുൻപ് ഭീകരരുടെ അവസാന നിർദേശങ്ങൾ. അവളുടെ ദേഹം വിയർത്തു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബാങ്കിയിലെ മുസ്‌ലിം പള്ളിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അവിടെ പ്രാർഥനാ സമയമാണ്. അകത്തേക്കു കയറി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ നിർദേശം. പള്ളിയിലെത്തി, നെഞ്ചിലെ കൂടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വയറുകൾക്കു നടുവിലെ ചെറുബട്ടൻ അമർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. പറഞ്ഞതെല്ലാം തനിക്കു മനസ്സിലായെന്നു തലയാട്ടി ഹാദിസ നടന്നു. പള്ളിയിൽ നിന്ന് തെരുവിലേക്കൊഴുകിയെത്തിയ പ്രാർഥന അന്നേരമവൾ കേട്ടു. ‘രക്ഷിക്കണേ...’ എന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞതോ ബോധരഹിതയായി വീണതോ ഒന്നും അവൾക്ക് ഓർമയില്ല. ഒട്ടേറെ പേർ തനിക്കു നേരെ വരുന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അവസാന ഓർമത്തുള്ളിയായി അവശേഷിച്ചത്.

ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ കെട്ടിവച്ച ബോംബുമായി ചാവേറാക്രമണത്തിനെത്തിയ നൈജീരിയൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതാനുഭവമാണിത്. ഹാദിസ എന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരി ഇന്ന് നൈജീരിയയിലെ ഒരു അജ്ഞാത പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലാണ്. അവളുടെയൊപ്പം യാക്കുറയെന്ന കൂട്ടുകാരിയും. നൈജീരിയയുടെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭീകരർ പിടികൂടി, ഒടുവിൽ രക്ഷയുടെ തീരത്ത് ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന രണ്ടു പേർ. മാധ്യമ പ്രവർത്തകയും പ്രോജക്ട് സ്മൈൽ ആഫ്രിക്കയുടെ സ്ഥാപകയുമായ ആഡെസേവ ജോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇരുവരുടെയും കഥ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചത്.

ബൊക്കോ ഹറാം സ്വയം ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ നൈജീരിയയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമസംഘം. പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ബൊക്കോ ഹറാം ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളും ഭീകരർ ചുട്ടെരിച്ച ഗ്രാമങ്ങളും താവളമാക്കിയ കാടുമെല്ലാം അവർ ആ യാത്രയിൽ കണ്ടു. ഒട്ടേറെ പേരോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ യാക്കുറയുടെയും ഹാദിസയുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ അറിയുന്നത്. ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരതയുടെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയായിരുന്നു ആ രണ്ടു ജീവിതങ്ങളും.

ബൊക്കോ ഹറാം സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

ചാവേറുകളായ പെൺകുട്ടികൾ

ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ സ്ഥാപക തലവനായ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് 10 വർഷമായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഭീകരരുടെ ഭീഷണിയിൽനിന്നു നൈജീരിയ മോചിതമായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാഡിഗുറിയിൽ ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തിരികെ വരികയായിരുന്ന സംഘത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അറുപതിലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവം. ‘പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം വിലക്കപ്പെട്ടത്’ അഥവാ ‘പാശ്ചാത്യസ്വാധീനം പാപം’ എന്നാണ് ബൊക്കോ ഹറാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം. 2002ൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഭീകര സംഘടനയുടെ പ്രധാന ശക്തികേന്ദ്രം വടക്കുകിഴക്കൻ നൈജീരിയയാണ്. 2009ലാണ് ഇവർ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സായുധ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുന്നത്. അക്കൊല്ലമാണു ഭീകരസംഘടനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും.

2011ൽ അബൂജയിലെ യുഎന്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു കാർ ബോംബ് ഇടിച്ചു കയറ്റി നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തിൽ 23 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തോടെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ സംഘടന കുപ്രസിദ്ധി നേടി. 2014ൽ 276 പെൺകുട്ടികളെ ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ രാത്രി ചിബോക്കിലെ സ്കൂൾ ഡോർമിറ്ററിയിൽനിന്നു തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തോടെ ഈ കുപ്രസിദ്ധി അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 2014ൽ ദാപ്ചിയിലെ സര്‍ക്കാർ സ്കൂളിൽ നിന്നും 110 സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ബൊക്കോ ഹറാം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. അവരിൽ അഞ്ചു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി. 104 പേരെ വെറുതെ വിട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ മത വിശ്വാസിയായ ലിയ ഷാറിബു എന്ന പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴും തടവിലാണ്. സ്വന്തം മതവിശ്വാസം മാറ്റാൻ തയാറാകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോഴും ലിയയെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലൈംഗിക അടിമകളാക്കാനാണ് പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ അതിലും ഭീകരമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം– കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ അരയിലും നെഞ്ചിലും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കെട്ടിവച്ച് ചാവേറുകളാക്കുക. 2014 ഏപ്രിൽ 15നും 2015 ഡിസംബർ 31നും ഇടയിൽ നൈജീരിയയിൽ ഇത്തരം ചാവേറാക്രമണങ്ങൾ നിത്യസംഭവമായി. ബൊക്കോ ഹറാം സാധാരണക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമിടയിൽ ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതനാശം വിതച്ചതും ഇക്കാലത്തായിരുന്നു. പതിനായിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

സൈനിക ക്യാംപുകളിലേക്കും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്കും ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ആദ്യമൊന്നും ആരും സംശയിച്ചില്ല. അഥവാ സംശയിച്ച് ആരെങ്കിലും അടുത്തേക്കു വന്നാൽത്തന്നെ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം പൊട്ടിച്ചിതറും. ഭീകരരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന കോംബാറ്റിങ് ടെററിസം സംഘടന നടത്തിയ പഠനത്തിലെ കണക്കുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. 2011 ഏപ്രിൽ 11നും 2017 ജൂൺ 30നും ഇടയ്ക്ക് ബൊക്കോ ഹറാം 434 ചാവേറുകളെയാണ് 247 ഇടങ്ങളിലേക്കായി നിയോഗിച്ചത്. ഇവരിൽ 56 ശതമാനവും വനിതകളായിരുന്നു. ഇതിൽത്തന്നെ 82 ചാവേറുകളും കുട്ടികളോ കൗമാരക്കാരികളോ ആയിരുന്നു!

ആ ഫോൺവിളിയിൽ യാക്കുറ തിരിച്ചെത്തി

ചെളി കൊണ്ടു കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ചുമരുകൾ, ഓല മേഞ്ഞ മേൽക്കൂര, തെരുവിൽ കളികളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ലളിതമായിരുന്നു വടക്കൻ നൈജീരിയയിലെ ബാങ്കി ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളു‍ടെ ജീവിതം. ഉണക്കിയ തക്കാളി, കാപ്സിക്കം, മാംസം തുടങ്ങിയവ തേടി അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്കു വ്യാപാരികൾ വന്നിരുന്നു. വ്യാപാരത്തിനപ്പുറം നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളും മറ്റുമായി സുഖജീവിതം നയിച്ചു വന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആദ്യമായി വെടിയുണ്ട തുളച്ചു കയറുന്നത് 2009ലാണ്.

യാക്കുറ (പേര് സാങ്കൽപികം) എന്ന പെൺകുട്ടി ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിവസം. ജീവനും കയ്യിൽപ്പിടിച്ച് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഓടുമ്പോൾ ആകാശത്തേക്കു തുളഞ്ഞിറങ്ങിയ വെടിയൊച്ചകളുടെ ശബ്ദം അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ ഞെട്ടലാണ്. ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരരുടെ വരവിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത്. ഗ്രാമത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത്. നൈജീരിയൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ തയാറാക്കുന്ന സേനയിലേക്ക് അവർ ഓരോരുത്തരെയായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. എതിർത്തവരെ നീണ്ട വാളു കൊണ്ടു തലയറുത്തും വെടിവച്ചും കൊലപ്പെടുത്തി. മറ്റുള്ളവർക്കു മുന്നറിയിപ്പായി മൃതദേഹങ്ങള്‍ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും മരങ്ങളിൽ തൂങ്ങിയാടി.

ചിബോക്കിൽ നിന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ പെൺകുട്ടികളെ തിരികെയെത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ന്യൂയോർക്കിലെ നൈജീരിയൻ കോൺസുലേറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ (ഫയൽ ചിത്രം)

പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച യാക്കുറയുടെ പിതാവിനെയും ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനിതകളെ ഭീകരർ തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വൈകാതെ മിക്കയിടത്തും വിധവകളുടെ എണ്ണം കൂടി. സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ പട്ടിണിയുമായി അലഞ്ഞുതിരിയാൻ തുടങ്ങി. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളെ തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു കടക്കാൻ ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല.

അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നു സ്ത്രീകളെ ഭീകരർ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങിയത്. ലൈംഗിക അടിമകളാക്കാനും ചാവേറുകളാക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. അതോടെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ദിനംപ്രതി പെൺകുട്ടികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകാന്‍ തുടങ്ങി. യാക്കുറയുടെ അമ്മയും ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞു. മകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ മതിയാകൂ. കാമറൂണിലെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ കാമറൂണിലെ കൗസെറി ഗ്രാമത്തിലെത്തിയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് യാക്കുറയുടെ ഫോണിൽ ഒരു വിളിയെത്തി. അച്ഛന്റെ ബന്ധുവെന്നു പറഞ്ഞയാളാണു സംസാരിച്ചത്.

പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ (ഫയൽ ചിത്രം)

നൈജീരിയയിലെ രീതിയനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന പുരുഷൻ അന്തരിച്ചാൽ അടുത്തയാൾക്കാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ചുമതല. എന്നാൽ ‘പുതിയതായി’ എത്തിയ അമ്മാവനെ യാക്കുറയ്ക്കോ അമ്മയ്ക്കോ അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ താനാണ് ഇനി അധികാരി എന്ന മട്ടിൽ അയാൾ നിലപാടെടുത്തതോടെ ഗോത്രവിഭാഗവും കൈവിട്ടു. മകളുടെ ഭാവിയെ കരുതി, അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ഗോത്ര നിയമങ്ങളെയെല്ലാം എതിർത്ത അമ്മയും നിസ്സഹായയായിപ്പോയി. ഗ്രാമത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തി എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും താൻ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതോടെ യാക്കുറയ്ക്കു തിരികെ വരേണ്ടി വന്നു.

മടക്കയാത്രയിൽ വഴിനീളെ നാശത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ. സ്വന്തം ഗ്രാമമെത്തും മുൻപ് അമ്മാവന്റെ ഫോൺ വീണ്ടും. തൽക്കാലം മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാക്കുറയെ മാറ്റുകയാണെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, അമ്മാവനെന്നു പറഞ്ഞ് തന്റെ ‘സംരക്ഷണത്തിന്’ എത്തിയയാൾ ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരസംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വർഷത്തോളം യാക്കുറയെ താമസിപ്പിച്ചു. ഒരു ബൊക്കോ ഹറാം അംഗത്തെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചു വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഭീകരരുടെ പ്രധാന താവളമായ സാംബിസ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു ഗർഭിണിയാക്കി.

സൈന്യം ഭയക്കുന്ന സാംബിസ കാട്

ബൊക്കോ ഹറാം തലവനായിരുന്ന അബൂബക്കർ ഷെക്കാവു (ഫയൽ ചിത്രം)

ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനപ്പുറം, 1970കളിൽ സാംബിസ വനം സ്വർഗതുല്യമായിരുന്നു. സഫാരിക്ക് പേരു കേട്ടയിടം. പുലികളും സിംഹങ്ങളും ആനകളുമെല്ലാമായി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിച്ച വനം. ഇതിനോടു ചേർന്നുള്ള ഗ്വാസ ഗ്രാമത്തിലേക്കും മാധ്യമസംഘം യാത്ര ചെയ്തു. എന്നാൽ മൈഡുഗുറി നഗരത്തിൽനിന്ന് റോഡ് വഴിയുള്ള യാത്രയിൽ വഴിനീളെ കുഴിബോംബ് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ യുണിസെഫിന്റെ ഹെലികോപ്ടറിലായിരുന്നു യാത്ര.

1991ൽ ഈ വനമേഖലയെ ദേശീയ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പല പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു സർക്കാർ. എന്നാൽ 2013 ഫെബ്രുവരിയിൽ ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ ഈ വനവും പിടിച്ചെടുത്തു. അതോടെ നാശം ആരംഭിച്ചു. മൃഗങ്ങളില്ലാതായി, പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു നദികൾ വരണ്ടുണങ്ങി. മരങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തികേന്ദ്രമാണ് സാംബിസ കാടുകൾ. നൈജീരിയൻ സൈന്യത്തിന് ഇനിയും കടന്നു ചെല്ലാനാകാത്ത മേഖല.

ഇവിടെയായിരുന്നു നാലു വർഷക്കാലം യാക്കുറയുടെ ജീവിതം. ഭർത്താവിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായിരുന്നു അവൾ. വീട് വൃത്തിയാക്കുക, ഭർത്താവിനെ പരിപാലിക്കുക എന്നതിനൊപ്പം എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ലൈംഗികവേഴ്ചയ്ക്കും തയാറാകണം. പല ദിവസങ്ങളും നരകതുല്യമായിരുന്നെന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടി മാധ്യമസംഘത്തോടു വിശദീകരിച്ചത്. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെപ്പറ്റി പലതവണ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ കാട് അതിന്റെ കൈകൊണ്ട് അവളെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാട്ടിൽ അസാധാരണമായി ഒരനക്കമെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ തേടി വരിക വെടിയുണ്ടകളായിരിക്കും. പിടിയിലായാൽ വെട്ടിക്കൊന്ന് കഴുകന്മാർക്കു ഭക്ഷണമാക്കും.

അതിനിടെ യാക്കുറയുടെ ഭർത്താവ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ‘സംരക്ഷകർ’ അവളെത്തേടി വന്നു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തമായിത്തന്നെ ആലോചന തുടർന്നു. അവളെപ്പോലെ രക്ഷയാഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറെപ്പേർ പിന്നെയുമുണ്ടായിരുന്നു. പതിനാലാം വയസ്സിൽ ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരനെ വിവാഹം ചെയ്ത് സാംബിസ കാട്ടിലെത്തിയ ഹാദിസ യിനുസയായിരുന്നു അതിലൊരാൾ. പുതിയ പെൺകുട്ടിയെ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹാദിസയെ ‘ഭർത്താവ്’ ഉപേക്ഷിച്ചു.

ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ നിന്ന് (ഫയൽ ചിത്രം)

പെൺകുട്ടികളെ ചാവേറുകളായി ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാദിസയും യാക്കുറയും മിക്ക ദിവസവും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ‘ഭർത്താക്കന്മാർ’ തന്നെയാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെയും ദേഹത്ത് ബോംബ് വച്ചു കെട്ടുക. അതിനു ശേഷം മതപരമായ ചില ചടങ്ങുകൾ. സ്വർഗത്തിൽ വച്ചു വീണ്ടു കാണാമെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ യാത്രയാക്കുക. തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു നിശബ്ദ നിലവിളിയോടെ, മുന്നിൽ അകന്നകന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച മാത്രമായി പതിയെ മറയും ആ പെൺകുട്ടികൾ.

ഐഎസുമായും ബന്ധം

ചിബോക്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ശേഷം സ്കൂളിന് ഭീകരർ തീയിട്ടപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

വടക്കൻ നൈജീരിയയിലെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു ഹാദിസ. നല്ല പോലെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് അവളെ പതിനാലാം വയസ്സിൽ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചത്. രാജ്യത്തെ 43% വരുന്ന പെൺകുട്ടികളും 18 വയസ്സ് തികയും മുൻപ് വിവാഹിതരാകുന്നതു പതിവാണ്. അതിൽത്തന്നെ 17% പേരും 15 വയസ്സ് തികയും മുൻപേ വിവാഹിതരാകുന്നു. സ്വന്തം പിതാവിന്റെ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് ഇവർക്ക് വരന്മാരായി കിട്ടുക. നിയമം മൂലം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വടക്കു പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കൻ നൈജീരിയയിലുമൊക്കെ ഇതു തന്നെ അവസ്ഥ. അഞ്ചാം വയസ്സു മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളെ മുതിർന്നവരെപ്പോലെ അണിയിച്ചൊരുക്കി നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ഹതഭാഗ്യരായ അമ്മമാരാണ് നൈജീരിയയിൽ പലയിടത്തും.

30 മക്കൾ ഉള്ളവർ വരെയുള്ളവരുണ്ട് നൈജീരിയയിൽ. അവരെ സംരക്ഷിക്കാനാകുന്ന വിധം സമ്പത്തുള്ളവരും ഏറെ. പക്ഷേ കൃഷിക്കു ചെലവാക്കുന്ന പണം അവർ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ചെലവാക്കാറില്ലെന്നു മാത്രം. ഇന്ന് ലോകത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നൈജീരിയ. മതപഠന ക്ലാസുകളിലൂടെയും മറ്റും ബൊക്കോ ഹറാം കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ വേരുറപ്പിച്ചതും രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ദയനീയ അവസ്ഥ മുതലെടുത്താണ്. ബൊക്കോ ഹറാം സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫും സ്വന്തമായി നിര്‍മിച്ച മതപഠനശാലയിലൂടെയായിരുന്നു ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത്. സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾ വരെയുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളുടെ അനുയായി.

നൈജീരിയൻ കോൺസുലേറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

സമീപരാജ്യങ്ങളായ കാമറൂണിലേക്കും ചാഡിലേക്കുമെല്ലാം പതിയെ ഈ സംഘടന തലനീട്ടിത്തുടങ്ങി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബെൽജിയത്തോളം പോന്ന പ്രദേശം ഇവരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ 2015ൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സംയുക്ത സൈന്യം ബൊക്കോ ഹറാമിനെ നേരിടാൻ തയാറായി. ഭീകരരാകട്ടെ അതിനോടകം ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായും (ഐഎസ്) ബന്ധമുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനിടെ ബൊക്കോ ഹറാമിലും അധികാരത്തർക്കം ശക്തമായി. മുഹമ്മദ് യൂസഫിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയ അബൂബക്കർ ഷെക്കാവു ആയിരുന്നു 2016 വരെ നേതൃസ്ഥാനത്ത്. എന്നാൽ ആ വർഷം അബു മുസബ് അൽ ബർനാവി എന്നായാൾ അധികാരം പിടിച്ചു. ഇയാൾ യൂസഫിന്റെ മകനാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായാണ് ഭീകരസംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം.

ബൊക്കോ ഹറാം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ലിയയുടെ ചിത്രവുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ (ഫയൽ ചിത്രം)

ബൊക്കോ ഹറാമിനെ തോൽപിച്ചു, ഇല്ലാതാക്കി, അടിച്ചമർത്തി, ശക്തികേന്ദ്രം തകർത്തു, വേരോടെ പിഴുതു എന്നെല്ലാം പലപ്പോഴായി നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബുഹാരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാള ജനറൽമാരും പറയും. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം യുഎന്നിന്റെ കയ്യിൽ പോലുമില്ലെന്നതാണു സത്യം. പക്ഷേ ചാവേറാക്രമണങ്ങളും പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും ഗ്രാമങ്ങൾ ചുട്ടെരിക്കലുമൊന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 4000 മുതൽ 20,000 വരെ ഭീകരർ ബൊക്കോ ഹറാമിനൊപ്പം ഇന്നും ഉണ്ടെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇവരെ ഭയന്ന് സ്വന്തം മണ്ണുപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയവരാകട്ടെ 24 ലക്ഷം വരും!

വടക്കൻ നൈജീരിയയിൽ നിന്നായിരുന്നു ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർക്ക് ഏറ്റവുമധികം അനുയായികളെ ലഭിച്ചത്. അവിടത്തെ ദാരിദ്ര്യം തന്നെ പ്രധാന കാരണം. ഏകദേശം 70% ഗ്രാമീണരും ഓരോ ദിവസവും ജീവിച്ചുപോകാന്‍ അത്രയേറെയാണു കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാരിനെ നീക്കി ഒരു പുതിയ ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യം നൽകാമെന്ന ഭീകരരുടെ വാഗ്ദാനത്തിനു മുന്നിൽ ഇവരെല്ലാം അനായാസം വീണു. ജിഹാദിനു തയാറാകുന്നവരെ സ്വർഗത്തിൽ സുന്ദരിമാർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ പഠനവും ഇതോടൊപ്പം തുടർന്നു. ഈ പാഠങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമസംഘത്തോടു പറഞ്ഞത് കീഴടങ്ങിയ മുസ്തഫ ബെല്ലോ എന്ന ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരനാണ്.

‘ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ പാത പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സംഘടനയിൽ ഞാൻ അംഗമാകാനുള്ള കാരണവും അതു തന്നെ. ഞങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു. ഓരോ ദിവസവും പലതരം പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയെല്ലാം അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കി. ഇതോടൊപ്പം തോക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. വൈകാതെ ഞങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി. നിസ്സഹായരായ ഗ്രാമീണരെ കൊന്നൊടുക്കി, അവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തു...’ മുസ്തഫ പറയുന്നു. ഭീകരരുടെ ‘ലക്ഷ്യം’ അംഗീകരിക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘടനകൾ വൻതോതിൽ ബൊക്കോ ഹറാമിനു വേണ്ടി പണമൊഴുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നു പെൺകുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്ലക്കാർഡുകൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കവർച്ച, മയക്കുമരുന്നു കടത്ത് തുടങ്ങിയ വഴികളിലൂടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്ന പേരിലും ശേഖരിക്കുന്ന പണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നൈജീരിയയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം എന്നതിലുപരി ജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന നിലയിൽ ബൊക്കോ ഹറാമിനൊപ്പം ചേർന്നവരുമുണ്ട്. ഒൻപതു മക്കളുള്ള ഒരാൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ബൊക്കോ ഹറാമിനൊപ്പം ചേർന്നുവെന്ന അനുഭവവും മാധ്യമസംഘത്തോട് അയാളുടെ ഭാര്യ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളിൽ ചേരുന്നവർക്ക് മാസം 400 മുതൽ 1300 ഡോളർ വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു യുഎസിലെ കൺഗ്രഷനൽ റിസർച് സർവീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഒപ്പം വീട്, കാര്‍, ഭാര്യ, ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധനം എന്നിവയും ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.

‘വെട്ടിക്കൊന്നു തിന്നും ഞങ്ങൾ...’

നരക ജീവിതത്തേക്കാൾ നല്ലത് സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നു കരുതിയിരുന്ന യാക്കുറയും ഹാദിസയും പക്ഷേ രക്ഷാപദ്ധതിയെപ്പറ്റിയും ആലോചിച്ചു. ചാവേറുകളായി എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയാലും തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു പേരും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിടിയിലായി. ‘ഇനിയും നിങ്ങളെ പിടികൂടേണ്ടി വന്നാൽ വെട്ടിക്കൊന്നു തിന്നും’ എന്നായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഭീഷണി. നാളുകൾക്കൊടുവിൽ ഇരുവരെയും ചാവേറുകളാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ‘സ്വർഗത്തിൽ കാണാം’ എന്നു പറഞ്ഞ് യാത്രയാക്കുമ്പോൾ രക്ഷാവാതിൽ തുറന്നതു പോലെയാണ് ഇരുവർക്കും തോന്നിയത്. എന്നാൽ രണ്ടു പേരെയും ഒരുമിച്ചല്ല ചാവേറാക്രമണത്തിന് അയച്ചത്. ഒന്നു യാത്ര പോലും പറയാനാകാതെ രണ്ടു പേരെയും രണ്ടുവഴിക്ക് വാനിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോയി. രക്ഷാപദ്ധതിയെല്ലാം പാളിയെന്നു തോന്നിയ നിമിഷം.

110 പെൺകുട്ടികളെ ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ദാപ്ചിയിലെ സർക്കാർ സ്കൂൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

ബാങ്കി ഗ്രാമത്തിലേക്കാണു ഹാദിസയെ എത്തിച്ചത്. പക്ഷേ പള്ളിയിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനായി നടന്നു നീങ്ങും മുൻപ് സഹായത്തിനായുള്ള അവളുടെ കരച്ചിൽ പരിസരവാസികൾ കേട്ടു. സൈന്യം പാഞ്ഞെത്തി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ തെരുവ് ഒഴിപ്പിച്ചു. ഹാദിസയുടെ ദേഹത്തുനിന്ന് സുരക്ഷിതമായി ബോംബ് അഴിച്ചുമാറ്റി. ബോധം തെളിയുമ്പോൾ അവൾ ഒരു സൈനിക ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ഹാദിസയെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. അവളെപ്പോലെ ആയിരക്കണക്കിനു പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അമ്മമാരെ നഷ്ടമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ, മക്കളെ നഷ്ടമായ അമ്മമാർ, തിരികെപ്പോകാൻ വീടു പോലുമില്ലാത്തവർ.. പക്ഷേ ഏഴു വർഷത്തെ ദുരിതജീവിതത്തിനപ്പുറം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു ഹാദിസ.

2016 മുതൽ ഇതുവരെ 30,000ത്തോളം വനിതകളെയും കുട്ടികളെയും ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നു പറയുന്നു നൈജീരിയൻ സൈന്യം. എന്നാൽ ഇരുളടഞ്ഞ സാംബിസ കാടിന്റെ ഉൾത്താരകളിൽ ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ നിലകിട്ടാതെ അലയുന്നുണ്ടെന്നാണു ഹാദിസയുടെ വാക്കുകൾ. ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടെ ആ കാട്ടിലേക്ക് അവളുടെ മനസ്സു പോകാറുണ്ട്. അവളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ. അവർക്ക് എന്തുപറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും? എന്നെങ്കിലും അവരെ കണ്ടാൽ ഇരുവരും അമ്മയെ തിരിച്ചറിയുമോ?

ഇടയ്ക്കിടെ യാക്കുറയെപ്പറ്റിയും ഓർക്കും ഹാദിസ. ഒരുനാൾ ഉച്ചയൂണിന്റെ സമയത്താണ് മുറിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു മിന്നലു പോലെ ആ മുഖം കാണുന്നത്. ‘യാക്കുറയല്ലേ അത്...?’ തല താഴ്ത്തി, ആരോടും മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന ആ രൂപത്തിനു പിന്നാലെ ഹാദിസ പോയി. ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി. എങ്കിലും വരാന്തയിൽ വച്ച് ഹാദിസ അവളുടെ മുന്നിലേക്കു ചെന്നു. ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ നേർത്ത നനവ്. പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എത്രനേരം കരഞ്ഞെന്നു രണ്ടു പേർക്കും അറിയില്ല. ആരോടാണ് ഇതിനു നന്ദി പറയേണ്ടത്? ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച പരമകാരുണികനായ ദൈവത്തോട് എന്നായിരുന്നു ഹാദിസയുടെയും യാക്കുറയുടെയും മറുപടി.

മൈഡുഗുറിയിലെ ഒരു ചന്തയിലേക്കായിരുന്നു ചാവേറായി യാക്കുറയെ അയച്ചത്. ഹാദിസയെപ്പോലെയായിരുന്നില്ല. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ ഭാഗമായിരുന്നതിനാൽ സൈന്യം പട്രോളിങ്ങിന് നിരന്തരം റോന്തു ചുറ്റിയിരുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ കീഴടങ്ങലും എളുപ്പമായി. ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കിടെയായിരുന്നു താൻ മൂന്നു മാസം ഗർഭിണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. കുറച്ചുനാളത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം അവളെയും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി. ഇനിയെന്താണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇരുവരോടും ചോദ്യമുണ്ടായി. ‘പഠിക്കണം’ എന്നായിരുന്നു ഹാദിസയുടെ ഉത്തരം.

ചിബോക്കിൽ നിന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ‘ബ്രിങ് ബാക്ക് ഔർ ഗേൾസ് മൂവ്‌മെന്റ്’ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം (ഫയൽ ചിത്രം)

ആവശ്യത്തിനു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിന് എന്നെ പലതും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാനായത്. ഇനി അതു സാധിക്കില്ല. വിമാനം വാങ്ങിത്തരാമെന്നു പറഞ്ഞാൽപ്പോലും ഭർത്താവിന്റെ ആശയത്തിനൊപ്പം ഞാനിനി നിൽക്കില്ല. ഒരേസമയം മതപഠനവും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും എനിക്കു വേണം...’ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അവളുടെ വാക്കുകൾ. യാക്കുറയ്ക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹമെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തക ചോദിച്ചു. ‘എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ഒന്നു കാണണം..’ എന്നായിരുന്നു തളർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവളുടെ മറുപടി. എവിടെയായിരിക്കും യാക്കുറയുടെ അമ്മ ഇപ്പോൾ? അറിയില്ല.

മടങ്ങാനാകില്ല അമ്മയുടെ അരികിലേക്കും

അമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാലും യാക്കുറയ്ക്കു പഴയതു പോലെ സമാധാനമായി ജീവിക്കാനാകില്ലെന്നതാണു നൈജീരിയൻ യാഥാർഥ്യം. ബൊക്കോ ഹറാമിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വരുന്നവരെയെല്ലാം ശത്രുക്കളായാണു പൊതുസമൂഹം കണക്കാക്കുന്നത്. ലൈംഗിക അടിമകളായോ അമ്മയായോ ഭാര്യയായോ കീഴടങ്ങിയോ തിരികെയെത്തിയാലും ഇതു തന്നെ അവസ്ഥ. അത്രയേറെ സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർ നൽകിയ ദുഃസ്വപ്നങ്ങള്‍. യാക്കുറയെ വീട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് അവളെയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയും മരണത്തിലേക്കു തള്ളിവിടുന്നതിനു സമാനമാണെന്നു സൈന്യം പറയുന്നു. പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ ചാരന്മാരുണ്ട്. സൈന്യം തിരിച്ചു പിടിച്ച മേഖലകളിൽ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിലായിരിക്കും ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രം.

ഭീകരന്റെ കുഞ്ഞുമായാണു തിരികെയെത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രദേശവാസികൾ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. തീകൊളുത്തിയും കൂട്ടമായി ആക്രമിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളും പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ ഭീകരത വേറെ. അതിനാൽത്തന്നെ യാക്കുറയെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നില്ലെന്നു സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തങ്ങളെ ഒരിക്കലും ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളായി സമൂഹം കാണില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം യാക്കുറയ്ക്കും ഹാദിസയ്ക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരർക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു, അവരുടെ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു, അവരുടെ ലൈംഗികതയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി, അങ്ങനെ അവരെ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുന്നതിനു കരുത്തരായി നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു... ഇതെല്ലാമാണ് തിരികെയെത്തുന്നവരുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെടുന്ന ആരോപണം.

ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടവരെ പാർ‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന്.

പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്നവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഭൂതകാലം അറിയിക്കാതെ വേണം വളർത്താൻ. ഒരിക്കലെങ്കിലും പൊതുസമൂഹം അവരുടെ പഴയ കാലം അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുകയെന്നത് ഞെട്ടലോടെ മാത്രമേ അവർ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനിയുള്ള കാലം ഓരോ രാത്രിയിലും ഉറക്കത്തെ മുറിവേൽപിച്ചു കൊണ്ട് ഞെട്ടിയുണർത്താൻ പോന്ന ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ ഏറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബൊക്കോ ഹറാം ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും. പത്തു വർഷത്തിനിപ്പുറവും, ഇനിയുമങ്ങോട്ടും ആ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭീതിദമാവുകയല്ലാതെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു നടപടി പോലും ആരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നുമില്ല. യാക്കുറയെയും ഹാദിസയെയും പോലുള്ളവർ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെങ്കിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണട്ടെ...!

English Summary: A decade later, one of the world's most dangerous armed group Boko Haram is still wreaking havoc in the region