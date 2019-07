പൊലീസുകാരന്റെ ആത്മഹത്യ: ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഭാര്യ

പാലക്കാട്∙ കല്ലേക്കാട് എആര്‍ ക്യാംപിലെ പൊലീസുകാരന്‍ അട്ടപ്പാടി സ്വദേശി കുമാറിന്റെ മരണത്തില്‍ പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്ന് ഭാര്യ സജിനി. ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം വേണം. ക്യാംപിലെ മുന്‍ ഡപ്യൂട്ടി കമാന്‍ഡന്റാണ് കൂടുതല്‍ ഉപദ്രവിച്ചതെന്നും സജിനി ആരോപിച്ചു. ജാതിവിവേചനവും മാനസികപീഡനവും കാരണം ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന കുമാറിന്റെ ആത്മഹത്യകുറിപ്പ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ജേ‍ാലിസ്ഥലത്തെ അവഹേളനവും അധിക്ഷേപവും കാരണം ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നാണു കത്തിൽ കുമാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 ന് രാത്രിയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് കുമാറിനെ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചനിലയില്‍ കാണപ്പെട്ടത്. കേസില്‍ തൃശൂര്‍ റേഞ്ച് ഡിെഎജിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ‍ഡിവൈഎസ്പിയുടെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

English Summary: Need Judicial enquiry in Policeman's death says his wife