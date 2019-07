കാബൂള്‍∙ ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്ന മലയാളി യുവാവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. എടപ്പാള്‍ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ ഈ മാസം 18 ന് യുഎസ് ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വീട്ടുകാര്‍ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍നിന്ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം ലഭിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ‘താങ്കളുടെ സഹോദരൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഇക്കാര്യം പൊലീസിൽ അറിയിക്കരുത്’– സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. 2017 ഒക്ടോബറിലാണ് മുഹ്സിന്‍ ഐഎസിൽ ചേർന്നതെന്നാണു വിവരം.

English Summary: Kerala man, who joined Islamic State, dies in US drone strike in Afghanistan