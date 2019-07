ഉന്നാവ്: പെൺകുട്ടിയുടെ കത്ത് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടി ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നറിയിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗെഗോയ്ക്ക് അയച്ച കത്ത് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ജൂലൈ 12നാണ് കത്തയച്ചതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നതെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും ഇതു ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പോക്സോ കേസുകൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വി.ഗിരി ബുധാനാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉന്നാവ് പീഡന കേസ് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താൻ വൈകിയതിൽ റജിസ്ട്രാർ ജനറലിനോട്‌ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിശദീകരണം തേടി. വൈകിയതിന്റെ കാരണം ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരിക്കാനാണ് നിർദേശം.

അതേസമയം, അപകടക്കേസിൽ എംഎല്‍എ കുല്‍ദീപ് സിങ് സെന്‍ഗര്‍ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേർക്കെതിരെ സിബിഐ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, കൊലപാതകം, വധശ്രമം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അജ്ഞാതരായ 20 പേർക്കെതിരെയും സിബിഐ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും യുപി പൊലീസിൽനിന്നു സിബിഐ സംഘം ശേഖരിച്ചു. സംഘം ഇന്ന് അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിക്കും.

ഉന്നാവ് സംഭവത്തില്‍ ലോക്സഭയില്‍ ഇന്നും പ്രതിഷേധം തിളച്ചു മറിഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്താന്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തയാറായില്ല. അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ ശൂന്യവേളയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്സഭ കക്ഷിനേതാവ് അധിര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയാണ് വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്.

ബിജെപി എംപി രമാ ദേവിക്കെതിരായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശത്തില്‍ അസം ഖാനെതിരെ സഭ ഒറ്റക്കെട്ടായിനിന്നത് ഒാര്‍ക്കണമെന്ന് അധിര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ബംഗാളിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ലോക്സഭ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടും ഉന്നാവ് സംഭവം ചര്‍ച്ചയ്ക്കെടുക്കാത്തത് പക്ഷപാതപരമാണെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

35 കേസുകൾ, തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെ പൊലീസ്

ജയിലിലായ എംഎൽഎ കുൽദീപ് സെന്‍ഗറിന്റെ ആളുകൾ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നെന്നു കാണിച്ചു 35 പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് എല്ലാ കേസുകളും തള്ളിയെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധു ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ അഴിക്കുള്ളിലായതു മുതൽ ഭയത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഉന്നാവിലെ വീട് പോലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നെന്നും ബന്ധു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതികൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും വീഴ്ച പറ്റിയുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലക്നൗ മേഖല അഡീഷനൽ ഡിജിപി രാജീവ് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.



English Summary: CJI to take up Unnao rape survivor’s letter on threats tomorrow