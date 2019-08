വിമർശനവും ട്രോളും കഠിനം; ‘ലോക്കൽ’ സൈബർ സംഘവുമായി സിപിഎം

പത്തനംതിട്ട ∙ ഓരോ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി തലത്തിലും സൈബർ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ സിപിഎമ്മിൽ തീരുമാനം. ഭവന സന്ദർശനങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു നീക്കം. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്നു പേരെ ഇതിനായി പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെടുത്തും. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലും അനുഭാവികളിലും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പും ഇൗ മൂന്നു പേരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടാക്കും.

പാർട്ടിക്കെതിരെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുന്നതിനും മറ്റു പ്രചാരണങ്ങൾക്കും ഇൗ സംഘാംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. താഴെത്തട്ട് മുതൽ മുകൾത്തട്ടിലെ വരെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഏരിയാ, ജില്ല, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രത്യേക ചുമതലക്കാരുണ്ടാകും.



സിപിഎമ്മിനെ വിമർശിച്ചും ട്രോളിയും ജനാഭിപ്രായം തിരിച്ചുവിടാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗം സജീവമാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ വരവ് പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയെയും ബാധിച്ചു. കേരളത്തിൽപോലും ശക്തമായ സൈബർ വിഭാഗമാണു ബിജെപിക്കും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കുമുള്ളത്. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ വിപുലമായ പ്രചാരണമാണ് ഇൗ സംഘങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു.



English Summary: CPM will set up Cyberteam in Local Committee also