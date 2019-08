കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പേടി, തോക്ക് അനുവദിക്കണം: ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉന്നാവിൽ ലൈംഗികാക്രമണത്തിന് ഇരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അപകടം നടക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്റെ ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനു അയച്ച കത്ത് പുറത്ത്. ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തനിക്കു തോക്കിനു ലൈസൻസ് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ മഹേന്ദ്ര സിങ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കത്തയച്ചത്.

കത്തയച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അഭിഭാഷകനും പെൺകുട്ടിയും അപകടത്തിൽപെടുകയും ചെയ്തു. തോക്കിനായി താൻ നേരത്തെ നൽകിയ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും യുപി സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദം കാരണം തനിക്ക് ലൈൻസൻസ് അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയ കത്തിൽ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നു. ഈ കത്ത് എന്നാൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പരിഗണിച്ചില്ല.



അഭിഭാഷകനു പുറമേ പെൺകുട്ടിയും സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന്റെ ടേബിളില്‍ എത്തിയില്ല. കത്ത് താന്‍ കണ്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പിന്നീട് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയി പ്രതികരിച്ചത്. വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി റജിസ്ട്രാറോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അമിക്കസ് ക്യൂറി വി. ഗിരി ഒരുവേള വികാരഭരിതനായി. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ജീവിതത്തിൽ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇര ഇപ്പോള്‍ മരണവുമായി മല്ലിടുകയാണെന്നും ഗിരി പറഞ്ഞതോടെ ‘ഈ രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കോടതി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറലിനോട് ചോദിച്ചു.

ബിജെപി എംഎല്‍എയുടെ പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടി ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ പെട്ട കേസിന്‍റെ അന്വേഷണം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെയും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഇരുവരും വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. അതിനിടെ, വന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഉന്നാവ് കേസില്‍ പ്രതിയായ ബിജെപി എംഎല്‍എ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിനെ ബിജെപി പുറത്താക്കി. സംഭവത്തിന് ശേഷവും എംഎല്‍എയെ നേരത്തേ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ന ന്യായീകരണമായിരുന്നു ബിജെപിയുടേത്.

English Summary: Days before Accident, Unnao Victim's lawyer wrote to DM alleging threat to life