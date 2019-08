അടുത്ത രണ്ടു മാസവും മഴ മെച്ചപ്പെടും; എല്‍ നിനോ വിലങ്ങുതടിയാകില്ല

പത്തനംതിട്ട ∙ മൺസൂണിലെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു മാസങ്ങളിലും രാജ്യത്തു ശരാശരി മഴ ലഭിക്കുമെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. അടുത്ത രണ്ടു മാസവും ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 100 ശതമാനം മഴ ലഭിക്കും. ഇതിൽ 8 ശതമാനം വരെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനു സാധ്യതയുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 99 ശതമാനവും സെപ്റ്റംബറിൽ 96 ശതമാനവും മഴ ലഭിക്കും. ഓഗസ്റ്റിലെ മഴ ലഭ്യതയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ സാധ്യത 9 ശതമാനം വരെയാകാം. സെപ്റ്റംബറിൽ 4 ശതമാനം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. 1961 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള ദീർഘകാല മഴ ശരാശരി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു പ്രവചനം.

42.83 സെന്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ കാലയളവിൽ ലഭിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 14 ശതമാനം വരെ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തെ അനുഭവം. രാജ്യത്തെ ആകെ മഴയുടെ 49 ശതമാനവും രണ്ടാം പകുതിയിലാണു ലഭിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴ ഈ കാലയളവിൽ കുറയുമെങ്കിലും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മഴക്കാലം ഓഗസ്റ്റും സെപ്റ്റംബറുമാണ്. മൺസൂൺ മിഷൻ കപ്പിൾഡ് ഫോർക്കാസ്റ്റിങ് സിസ്റ്റം എന്ന മാതൃക ഉപയോഗിച്ചാണു പ്രവചനം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഎംഡി വിശദീകരിച്ചു.



കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവു പകരുന്ന പ്രവചനമാണിത്. ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 94 മുതൽ 106 വരെ ശതമാനമാണു സാധാരണ മഴയായി കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കുറി സാധാരണ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുടെ തോത് ഐഎംഡി കുറച്ചു. 45 ശതമാനം മാത്രമാണ് ശരാശരിക്ക് ഐഎംഡി കൽപ്പിക്കുന്ന സാധ്യത. ഇത് എങ്ങനെയാവുമെന്നതിനെപ്പറ്റി അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്. ഭൂമധ്യരേഖയോടു ചേർന്ന് പസിഫിക് സമുദ്രതാപനില ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ ജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. എൽ നിനോ എന്ന പ്രതിഭാസം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.



ഇനിയുള്ള 2 മാസം താപനിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനു സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ എൽ നിനോ മൺസൂണിന്റെ കുതിപ്പിനു വിലങ്ങുതടിയാകില്ലെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സമാന താപ പ്രതിഭാസമായ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപ്പോളും മൺസൂണിന് അനുകൂലമാണ്. ജൂൺ 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ രാജ്യത്ത് ശരാശരി മഴ ലഭിച്ചതായി കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം വിശദീകരിച്ചു. ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 9 ശതമാനം മാത്രമാണ് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലെ കുറവ്. എന്നാൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ 19 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ട്.



ഇതിനിടെ, ഒട്ടേറെ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സൗഹൃദ സാങ്കേതിക മികവുകളുമായി ഐഎംഡിയുടെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് നിലവിൽ വന്നു. ഭൗമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലെ തത്സമയ കാലാവസ്ഥ അറിയാൻ വരെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റിൽ സംവിധാനമുണ്ട്. വിലാസം: https://mausam.imd.gov.in



ഡോ. മൃത്യുഞ്ജയ മഹാപത്ര

ഡോ. എം.മഹാപത്ര ഐഎംഡി മേധാവി



ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന് (ഐഎംഡി) ഇനി പുതിയ സാരഥി. ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രവചനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഡോ. മൃത്യുഞ്ജയ മഹാപത്രയാണ് പുതിയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ. ഡോ. കെ.ജെ.രമേശ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഡോ. എം.മഹാപത്ര (54) ന്യൂഡൽഹി ലോധി റോഡിലെ ഐഎംഡി ആസ്ഥാനമായ മൗസാൻ ഭവനിൽ ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ത്യയുടെ സൈക്ലോൺ പ്രവാചകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാപത്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഫൈലിൻ, ഹുദ് ഹുദ്, വാർധ, തിത്‌ലി, സാഗർ, മേകുനു, ഫോണി തുടങ്ങിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ സഞ്ചാരപഥം വളരെ നേരത്തെ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച് ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്.



ഒഡിഷ സ്വദേശിയായ മഹാപത്ര ഊർജതന്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ശേഷം 26 വർഷം മുമ്പാണ് ഐഎംഡിയിൽ ചേരുന്നത്. 75 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ഒട്ടേറെ കാലാവസ്ഥാ പഠനങ്ങളും നടത്തി. ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎംഒ) ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഗവേഷണ സംഘടനകളിൽ അംഗമാണ്. 2025 ൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കാനിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ഘടന (പേലോഡ്) തയാറാക്കുന്ന ദൗത്യത്തിലെ പ്രധാന പങ്കാളിയാണ്.



നിലവിൽ ന്യൂഡൽഹി ഐഎംഡിയിലെ ന്യൂമെറിക്കൽ ഫോർക്കാസ്റ്റിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുകയായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയും എഡിറ്ററാണ്. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിനെ പത്രക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയും എസ്എംഎസ് മുന്നറിയിപ്പുകളിലൂടെയും പൊതുജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ അടുത്തകാലത്തു നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചു.



