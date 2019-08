ന്യൂയോര്‍ക്ക്∙ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നും പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുമുള്ള സ്വവര്‍ഗദമ്പതികളുടെ അമേരിക്കയിലെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായി. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള അഞ്ജലി ചക്ര, പാക്കിസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിനിയായ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് സുന്ദാസ് മാലിക് എന്നീ പെണ്‍കുട്ടികളാണ് മഴച്ചാറ്റലില്‍ കുടയ്ക്കടിയില്‍ ചിത്രത്തിനു പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും ന്യൂയോര്‍ക്കിലാണു താമസം.

അഞ്ജലി ചക്രയും ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് സുന്ദാസ് മാലിക്കും. ചിത്രം: @Sarowarrrr, Twitter

പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും ചുംബിച്ചും ഇവര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി. 'ഒരു ന്യൂയോര്‍ക്ക് ലവ് സ്‌റ്റോറി' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഫൊട്ടോഗ്രാഫര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിനു പേരണ് ചിത്രങ്ങള്‍ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Same-Sex Couple, From India And Pakistan, Win Twitter With Stunning Pics