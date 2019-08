വിചാരണ യുപിക്കു പുറത്തേക്ക്; സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് വരുത്തി സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഉന്നാവ് വാഹനാപകട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുതിര്‍ന്ന സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. തുടർന്ന് സിബിഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ സമ്പത്ത് മീണ ഹാജരായി. ഉന്നാവ് കേസിന്റെ അന്വേഷണച്ചുമതല വഹിക്കുന്നത് മീണയാണ്. ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസ്, വാഹനാപകടം തുടങ്ങിയവയിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചോദിച്ചറിയുന്നതിനാണ് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ടു വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ ഡയറക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്താൻ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ടി. മേത്തയോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നിർദേശിച്ചു. ഇതു പ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു 12 മണിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കേസ് നാളത്തേക്കു മാറ്റാമോയെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ നാളത്തേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കാനാകില്ലെന്നാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിലപാട്. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേമ്പറിൽ വാദം കേൾക്കാമെന്നു സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു.



ഉന്നാവ് കേസുകളുടെ വിചാരണ ഉത്തർപ്രദേശിനു പുറത്തേക്കു മാറ്റും. പീഡനക്കേസും അനുബന്ധമായ മറ്റു കേസുകളുമാണു യുപിക്കു പുറത്തേക്കു മാറ്റുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു. ഉന്നാവോ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് കേസുകളാണു യുപിയിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കു മാറ്റുക. കേസുകൾ യുപിക്കു പുറത്തേക്കു മാറ്റുന്നതിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നും സ്വന്തം നാട്ടിൽ നീതി വേണമെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ വ്യാഴാഴ്ച മനോരമ ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പുറത്തു കേസ് നടത്തുന്നതിനായി കയ്യിൽ പണമില്ലെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ നിലപാട്.



അതേസമയം വാഹനാപകടത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അഭിഭാഷകൻ എഴുതിയ കത്തും പുറത്തുവന്നു. അഭിഭാഷകനായ മഹേന്ദ്ര സിങ് ജൂലൈ 15ന് ഉന്നാവ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് എഴുതിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പാണു പുറത്തുവന്നത്. ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. കഴി‍ഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു ചികിൽസയിലാണ് മഹേന്ദ്ര സിങ്.



English Summary: Supreme Court asks CBI officers to appear by 12 pm