പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ജഡ്ജി; ശബ്ദം ഇടറി അമിക്കസ് ക്യൂറി: ഉന്നാവിൽ കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനേറ്റ കനത്ത രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉന്നാവ് കേസിലെ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടല്‍. കേസുകളുടെ വിചാരണ യുപിക്കു പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയത് മാത്രമല്ല, ഇരയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമുള്ള സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര സേനയ്ക്കു നല്‍കിയുമാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിനോടുള്ള അവിശ്വാസം കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇരയും കുടുംബവും അനുഭവിക്കുന്ന അനീതിയില്‍ കോടതി പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോള്‍ വികാരഭരിതനായാണ് അമിക്കസ് ക്യൂറി വി.ഗിരി വാദിച്ചത്.



പ്രായപൂര്‍ത്തി പോലും ആകാത്ത പെണ്‍കുട്ടി. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ എംഎല്‍എ തന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂരത ലോകത്തോടു വിളിച്ച് പറഞ്ഞതിന് അഛനുള്‍പ്പെടെ ഉറ്റവരുടെ ജീവന്‍ വില നല്‍കേണ്ടി വന്നവള്‍. ഒടുവില്‍ മരണത്തിന് മുഖാമുഖം നിന്ന് സ്വന്തം ജീവനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണവള്‍.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബവും കടന്ന് പോയ ദുരിതം വിവരിച്ചപ്പോള്‍ കേസിലെ അമിക്കസ് ക്യൂറി വി.ഗിരിയുടെ ശബ്ദം ഇടറി.



‘ഇതുപോലൊരു കേസ് ജീവിതത്തില്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബവും തുടര്‍ച്ചയായി അക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പൊലീസും മറ്റ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും നോക്കുകുത്തിയായി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. സമൂഹത്തിനാകെ പാഠമാകുന്ന ഒരു ഇടപെടല്‍ ഈ കേസില്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നും’ വികാരഭരിതനായി വി.ഗിരി പറഞ്ഞു.



അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ വൈകാരികതയെ അതുപോലെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കോടതിക്കായി. ചട്ടങ്ങള്‍ അനുശാസിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാമെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ യുപി സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ആ വികാരം ക്ഷോഭമായി മാറി.

പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഒരു ചട്ടവും പിന്തുടരേണ്ട ആവശ്യം കോടതിക്കില്ല. നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ നിന്നും യുപി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സംവിധാനങ്ങളെ കോടതി മാറ്റി നിര്‍ത്തി. അതിനാല്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം തന്നെയായി കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.



ഉന്നാവിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മായിയുടെ ചിത

നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വർഷം; നാലു മരണം; ഉന്നാവ് കേസ് നാൾവഴികൾ



ജൂണ്‍ 4, 2017∙ പതിനേഴുകാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് ജോലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സ്ഥലം എംഎൽഎ ആയ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗാർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു.



ജൂൺ 11,2017∙ മകളെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി കാണുന്നില്ലെന്നും എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിലേക്കു ജോലി ആവശ്യത്തിനായി പോയതാണെന്നും കാണിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടുന്നു.

ജൂൺ 20,2017∙ അയൽഗ്രാമമായ ഓറിയയിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി



ജൂൺ 22,2017∙ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, വൈദ്യപരിശോധനയിൽ എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗാറിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി. എഫ്ഐആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായില്ല. പൊലീസ് സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോപണം പുറത്ത് വരുന്നു.



ജൂലൈ 3,2017∙ പൊലീസിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പെൺകുട്ടി ഡൽഹിയിലുള്ള അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി. എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗാറിനും സഹോദരൻ അതുൽ സിങിനുമെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി.



ഫെബ്രുവരി 24,2018∙ സെൻഗാറിന്റെയും സഹോദരന്റെയും പേര് എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ കോടതിയെ സമീപിച്ചു.



ഏപ്രിൽ 3, 2018∙ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ എംഎൽഎയുടെ സഹോദരൻ അതുൽ സിങ് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. മർദനമേറ്റ ഇയാളെ അനുവാദമില്ലാതെ ആയുധം കയ്യിൽ വച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ഏപ്രിൽ നാലിന് പൊലീസ് ജയിലിൽ അടച്ചു.



ഏപ്രിൽ 9,2018∙ പൊലീസ് മർദനത്തെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു.



ഏപ്രിൽ 10.2018∙ അതുൽ സിങിനെയും നാല് കൂട്ടാളികളെയും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദുർബലമായ വകുപ്പുകൾ അതുലിനെതിരെ ചുമത്തി.



ഏപ്രിൽ 11,2018∙ പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയോട് ലക്നൗവിലെ എഡിജിപി രാജീവ് കൃഷനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പീഡനക്കേസും കസ്റ്റഡി മരണവും അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന് ചുമതല നൽകി.

ജൂലൈ ഏഴ്,2018∙ സെൻഗാറിന്റെ സഹോദരൻ അതുൽ ഉൾപ്പടെ അഞ്ച് പേരെ പ്രതികളാക്കി ഉന്നാവ് കേസിൽ ആദ്യത്തെ കുറ്റപത്രം സിബിഐ സമർപ്പിച്ചു.



ജൂലൈ 11,2018∙ പീഡനക്കേസിൽ കുൽദീപ് സെൻഗാർ, ശശി സിങ് എന്നിവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

ജൂലൈ 13,2018∙ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് മൂന്ന് പൊലീസുകാരും സെൻഗാറുമുൾപ്പടെ ഒൻപത് പേരെ കുറ്റം ചുമത്തി.

ജൂലൈ 4,2019∙ 19 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസിൽപെടുത്തി പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവനെ ജില്ലാക്കോടതി 10 വർഷത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു.എംഎൽഎയുടെ സഹോദരൻ അതുൽ സിങ് നൽകിയ കേസായിരുന്നു ഇത്.

ജൂലൈ 28,2019∙ അമ്മാവനെ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ പെൺകുട്ടിയും വക്കീലും രണ്ട് അമ്മായിമാരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നമ്പർപ്ലേറ്റ് മറച്ച ട്രക്ക് വന്നിടിച്ചു. രണ്ട് അമ്മായിമാരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് മരിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാൾ കേസിലെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ്. പെൺകുട്ടി ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് കിങ് ജോർജ്സ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടു.



ജൂലൈ 29,2019∙പെൺകുട്ടിയെയും മുഖ്യസാക്ഷിയെയും കൊല്ലാൻ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് ബിജെപി എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിനും മറ്റ് 29 പേർക്കുമെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ഓഗസ്റ്റ്–01–2019∙ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച്കേസുകളുടെ വിചാരണ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം. പെൺകുട്ടിക്ക് 20 ലക്ഷവും അമ്മയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും അടിയന്തരമായി നൽകണമെന്ന് യു പി സർക്കാരിന് നിർദേശം.

