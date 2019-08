മൂക്കറ്റം കടം; 3000 കോടിക്ക് ടെക് പാർക്ക് വിൽക്കാൻ വിജിഎസിന്റെ കുടുംബം

ബെംഗളൂരു ∙ നദിയിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയ ‘കാപ്പി രാജാവ്’ വി.ജി.സിദ്ധാർഥയുടെ കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളുമായി കുടുംബം. കഫേ കോഫി ഡേ (സിസിഡി) കമ്പനിയുടെ 90 ഏക്കർ സ്ഥലം കൈമാറി പണം സ്വരൂപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനായി സിദ്ധാർഥയുടെ കുടുംബവും യുഎസ് സ്ഥാപനമായ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണും ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി.

ബെംഗളൂരുവിലെ സ്പെഷൽ ഇക്കണോമിക് സോണിലുള്ള ടെക്നോളജി പാർക്കിലെ 90 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ ഓഹരിനിയന്ത്രണാധികാരം ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിനു കൈമാറുന്നതിലൂടെ 3000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. സിസിഡിയുടെ ഭൂമി ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിനു നൽകുന്നതിനു ബാങ്കുകളും നിക്ഷേപകരും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു. നേരത്തേ ചില ആലോചനകൾ നടന്നെങ്കിലും സിദ്ധാർഥയുടെ മരണത്തോടെ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.



ഇടപാട് വിജയിച്ചാൽ സിസിഡിയുടെ കടബാധ്യതയിൽ പകുതിയോളം കുറവുണ്ടാകും. കോഫി ഡേ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (സിഡിഇഎൽ) ബാധ്യത 6,547 കോടിയാണെന്നാണു രേഖകളിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്. ഉടമകളുടെ (പ്രമോട്ടർ) ഓഹരികളിൽ 75 ശതമാനത്തിലേറെയും പണയപ്പടുത്തി വായ്പയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധാർഥയുടെ മറ്റു സംരംഭങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികനിലയും ഭദ്രമല്ല. ബാങ്കുകൾ, സ്വകാര്യ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, വൻകിട കാപ്പി കർഷകർ തുടങ്ങി ലഭ്യമായ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിന്ന് കടമെടുത്തതായും അറിവായി.



ഐടി മേഖലയ്ക്കായുള്ള കോഫി ഡേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉപകമ്പനിയാണു ടാങ്‍ലിൻ റിട്ടെയിൽ റിയാലിറ്റി. ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ടെക് പാർക്കിലെ ഭൂമിയിൽ 4.5 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി നിർമാണ സ്ഥലമാണുള്ളത്. സിദ്ധാർഥയുടെതായി ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവന്ന കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്, അടുത്ത 12 മാസത്തിൽ വാടകയിനത്തിൽ ടെക് പാർക്ക് 250 കോടി രൂപ നേടുമെന്നും 5 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി നിർമാണ സ്ഥലത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുമാണ്. മംഗളൂരുവിൽ നദീമുഖത്തോടു ചേർന്നു ടാങ്‍ലിന് 21 ഏക്കർ ടെക് ബേ കൂടി സ്വന്തമായുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണു സിദ്ധാർഥയും ബ്ലാക്സ്റ്റോണുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നത്. ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഇരുവരും എത്തിയതായി അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ, മൈൻഡ്ട്രീ ഓഹരികൾ എൻആൻഡിക്കു വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലായി പിന്നീട് സിദ്ധാർഥയുടെ ശ്രദ്ധ. മേയിലാണ് ഈ ഇടപാട് പൂർത്തിയായത്. മരണത്തിനു മുമ്പ് സിദ്ധാർഥ കോഫി ഡേ ഫാമിലിക്കായി എഴുതിയ കത്തിൽ, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന് 3,600 കോടിയുടെ മൂല്യമുണ്ടെന്നാണു പറഞ്ഞത്.



ലോകത്തിലെ വലിയ അൾട്ടർനേറ്റീവ് അസറ്റ് മാനേജർ ആണ് ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ. കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായിക ഓഫിസ് ഇടങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി കമ്പനി സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 2005ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓഫിസ് തുറന്നതോടെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയത്. രാജ്യത്ത് 120 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വ്യവസായിക സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയായ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ്,



സിദ്ധാർഥ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ വരെ ഓഹരികൾ പണയപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ വായ്പയെടുത്തെന്നാണു കമ്പനിയിൽനിന്ന് അറിയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി ആയിട്ടുണ്ടെന്നു പരിശോധിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഡിഇഎല്ലിന്റെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31 ലെ മാത്രം ബാധ്യത 5,251 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ ത്രൈമാസത്തിൽ ഇത് വർധിച്ചെന്നാണു റെഗുലേറ്ററി ഫയലിങ്ങിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്. വിപണിയിൽ സിഡിഇഎൽ ഓഹരികളിലെ ഇടിവ് തുടരുകയാണ്.



English Summary: Likely valuation of Rs 3,000 crore: VG Siddhartha's family & Blackstone may revive Tech Park sale talks