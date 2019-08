പെരുമാറ്റം അരോചകം; സ്വവർഗ പങ്കാളികളെ ചെന്നൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി

ചെന്നൈ∙ അതിഥികൾക്ക് അരോചകമാകും വിധം പെരുമാറിയെന്ന കാരണത്താൽ സ്വവർഗ പങ്കാളികളായ യുവതികളെ ചെന്നെയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി. ചെന്നൈയിലെ ദി സ്ലേറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് രസികാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ശിവാങ്കി സിങ് എന്നീ യുവതികളെ മറ്റ് അതിഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും വിധം പെരുമാറിയെന്ന കാരണത്താൽ ജൂലൈ 28ന് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ തങ്ങളെ മനപ്പൂർവം കാരണങ്ങളുണ്ടാക്കി പുറത്താക്കുകയായിരുന്നെന്നും അതിഥികളെല്ലാം അവരവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും രസിക സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

'ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഞാനും കൂട്ടുകാരിയും ദി സ്ലേറ്റ് ഹോട്ടലിലെത്തിയത്. ഞങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നാല്–അഞ്ച് പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാവരും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആസ്വദിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ശ്രദ്ധചെലുത്തിയതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരേ ലിംഗത്തിലുള്ളവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ദഹിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല', രസിക തന്റെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

തുടർന്ന് ഇരുവരും വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം വാഷ്റൂമിന്റെ വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്നതു കേട്ട് തുറന്നപ്പോൾ നാല് പുരുഷ ജിവനക്കാരും ഒരു സ്ത്രീയും പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. രസികയും ശിവാങ്കിയും വാഷ്റൂമിൽ 'മറ്റെന്തോ ചെയ്യുക'യായിരുന്നെന്നും നിരവധി പരാതികൾ ഇരുവരെ കുറിച്ചും മറ്റ് അതിഥികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും രസിക കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, താനും സുഹൃത്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതിഥികൾക്ക് അരോചകമാകും വിധം സ്റ്റേജിൽ കയറിനിന്ന് ഇരുവരും ചുംബിക്കുകയും ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് മാനേജർ പറഞ്ഞതെന്ന് ശിവാങ്കി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. അതിന്റെ വിഡിയോ കൈയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് മാനേജർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിഡിയോ കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പേൾ അയാൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു. അയാൾ വിഡിയോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വിഡിയോ ഇല്ല', ശിവാങ്കി പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഹോട്ടലുകളിൽ അസ്വാഭാവികമായി പെരുമാറുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നാണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്രോസ് ഹോട്ടൽ റിസോർട്ടുകളുടെ സിഇഒ യങ്‌ക്യ പ്രകാശ് ചന്ദ്രൻ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary :Same Sex Couple "Thrown Out" Of Chennai Club For Causing "Discomfort"