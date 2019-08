കശ്മീരിൽ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയാറെന്ന് വീണ്ടും ട്രംപ്; തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മോദി

വാഷിങ്ടൻ∙ കശ്മീർ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്. മധ്യസ്ഥത വേണമോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഇമ്രാനും മോദിയും വളരെ നല്ല ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ താൻ തയാറാണ്. അക്കാര്യം പാക്കിസ്ഥാനെയും ഇന്ത്യയേയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കശ്മീർ പ്രശ്നം വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യ – പാക്ക് പ്രശ്നത്തിലിടപെടാൻ തയാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിഷയം തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെന്നാണ് ട്രംപ് ഇമ്രാനെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു.

ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്. അപ്പോള്‍ വിഷയം നരേന്ദ്ര മോദി നേരത്തെ തന്നെ തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇത് വിവാദമായതോടെ യുഎസ് ഭരണകൂടം ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന തിരുത്തി. കശ്മീർ ഉഭയകക്ഷി വിഷയമാണെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു. രണ്ടുരാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ തയാറായാൽ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ യുഎസ് ഒരുക്കമാണ്. രാജ്യത്തിനകത്തെ ഭീകരർക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ എന്തു നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു വിജയകരമായ സംവാദം തുടങ്ങുക. മേഖലയിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനും സംവാദ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ യുഎസ് തയാറാണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതിനിടെ, യുഎസിന്റെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചെന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതായി കണ്ടു. അങ്ങനെയൊരു ആവശ്യമോ അഭ്യർഥനയോ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തിയിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇരുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര വിഷയമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മൂന്നാംകക്ഷി മധ്യസ്ഥതയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണു പ്രഖ്യാപിത നിലപാടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

