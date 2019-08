കശ്മീരില്‍ കൂടുതല്‍ സൈനികര്‍: പിടിമുറുക്കി കേന്ദ്രം; കരസേനാ മേധാവി ശ്രീനഗറില്‍

ശ്രീനഗര്‍∙ ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35 എ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം നിലനില്‍ക്കെ താഴ്‌വരയില്‍ കൂടുതല്‍ അര്‍ധസൈനികരെ വിന്യസിച്ചു. പതിനായിരം അര്‍ധസൈനികരെ എത്തിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വീണ്ടും 25000 പേരെ കൂടിയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കശ്മീരിലെത്തിയ സൈനികരെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങി. കരസേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത് വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീനഗറിലെത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി. രണ്ടു ദിവസം അദ്ദേഹം കശ്മീരിലുണ്ടാകും. അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരാക്രമണത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നീക്കത്തിനു കാരണമെന്നും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ രണ്ടു ദിവസം കശ്മീരില്‍ തങ്ങി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കാന്‍ കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുത്തത്. കാലാവസ്ഥ മോശമാണെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അമര്‍നാഥ് യാത്ര ഓഗസ്റ്റ് നാലിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് ഇത്തരത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. യാത്രയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി എത്തിച്ച നാല്‍പതിനായിരത്തോളം അര്‍ധസൈനികരെ മറ്റു ക്രമസമാധാന ചുമതല ഏല്‍പ്പിക്കുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ തയാറായിരിക്കാനാണ് സേനയ്ക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശം.

രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലനില്‍ക്കുന്ന കശ്മീരില്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനിക്കും മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് പ്രതിനിധി സംഘം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പ് റദ്ദാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കട്ടെയെന്നും ഒമര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35എ റദ്ദാക്കില്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക് ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 35 എ വകുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിഘടനവാദികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള അധികാരമില്ല. തദ്ദേശവാസികള്‍ ആരെന്നു തീരുമാനിക്കുനുള്ള അവകാശം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കശ്മീരി സ്ത്രീക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള അവകാശം നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും.

വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയാല്‍ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ പിഡിപി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തിയും നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത്തരത്തില്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ പിന്നെ ഏതു പതാകയാകും കശ്മീരികള്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ പോകുകയെന്നു തനിക്കു പറയാനാകില്ലെന്നും മെഹബൂബ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭരണഘടന പ്രകാരം രാജ്യത്തെവിടെയും താമസിക്കാനും വസ്തു വാങ്ങാനും ഇന്ത്യന്‍ പൗരനു ലഭിക്കുന്ന അവകാശം ലംഘിക്കുന്നത് 35 എ വകുപ്പെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ സന്നദ്ധസംഘടനകള്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1954-ല്‍ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35 എ നിലവില്‍ വന്നത്.

English Summary: 25,000 More Troops Being Moved To Kashmir, Week After 10,000-Strong Push