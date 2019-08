ലക്നൗ∙ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതിന് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കേസ്. മുത്തലാഖ് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാക്കിക്കാണ്ടുള്ള ബില്‍ നിയമമായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേസാണിത്. ഭാര്യയുടെ അമ്മ നല്‍കിയ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇക്രം എന്നയാള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.



സ്ത്രീധന തര്‍ക്കം തീര്‍ക്കാന്‍ ദമ്പതികളെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഇക്രം ഭാര്യയെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. കുറ്റം തെളിഞ്ഞാല്‍ മൂന്നു വര്‍ഷം തടവ് പ്രതിക്ക് ലഭിക്കും.

English Summary: Man Charged For Allegedly Giving Wife Triple Talaq In UP