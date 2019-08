വ്യക്തികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാം; യുഎപിഎ ഭേദഗതി ബില്‍ രാജ്യസഭയും പാസാക്കി

ന്യൂഡൽഹി∙ വ്യക്തികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന യുഎപിഎ ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കി. ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിലും നിയമപ്രാബല്യം. സെലക്ട് കമ്മറ്റിക്കു വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് ബിൽ വോട്ടിനിട്ടത്.

ബില്‍ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയതോടെ വ്യക്തിയെ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ എന്‍ഐഎയ്ക്ക് അധികാരം ലഭിക്കും. ഇതുവരെ സംഘടനകളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ എൻഐഎയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിദേശത്തെ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മനുഷ്യക്കടത്തും എന്‍ഐഎയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാനാവും.

1967 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തന നിരോധന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന ബില്‍ ജൂലൈ 8ന് അമിത് ഷായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 24-ന് നാടകീയമായ നീക്കങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ എട്ടിനെതിരെ 287 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് യുഎപിഎ നിയമം ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയത്. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മറുപടി പറയുന്നതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗ് വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തു. 16-ാം ലോക്‌സഭയിലും ബില്‍ പാസാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും രാജ്യസഭ കടക്കാഞ്ഞതിനാല്‍ നിയമമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടര്‍ന്നിറക്കിയ ഓര്‍ഡിനന്‍സിനു പകരമാണു ബില്‍.

ബില്ലിനെതിരെ കടുത്ത ആശങ്കകളാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ സ്വത്തു കണ്ടുകെട്ടാന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതി വേണ്ട എന്നതാണു പ്രധാന ആശങ്ക. നേരത്തേ, അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡിജിപിയുടെ അനുമതിയോടെ എന്‍ഐഎ നിര്‍വഹിച്ചുപോന്ന കാര്യം ഇനി എന്‍ഐഎ ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിനു തീരുമാനിച്ചു നടപ്പാക്കാം. എന്‍ഐഎയിലെ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്കോ അതിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കോ കേസ് അന്വേഷിക്കാമെന്നും ബില്ലിലുണ്ട്. ഒരു ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും കുടുക്കാമെന്നത് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാഭരിതമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ വീണ്ടും കവര്‍ന്നെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പുതിയ ഉദാഹരണമായി നിയമഭേദഗതികളെ കാണുന്നവരുണ്ട്.

എന്‍ഐഎയ്ക്കു കൂടുതല്‍ അധികാരങ്ങളാണു ഭേദഗതിയിലൂടെ നല്‍കുന്നത്. ഭീകരവാദികള്‍ക്കെതിരെ ഒരുപടി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ പ്രാപ്തമാക്കാനാണു നിയമമെന്നാണു സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം. ഭീകരസംഘടനകളെ നിരോധിച്ചാലും ആളുകള്‍ സംഘടനകളുടെ പേരുമാറ്റിയെത്തുമെന്നതാണ് വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ന്യായം. പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ നഗര മാവോവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരോട് അനുകമ്പയില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദത്തിന്റെ അടിവേരിളക്കാനാണു ഭേദഗതികളെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്.

