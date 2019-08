ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികില്‍സയില്‍ കഴിയുന്ന ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. അതിനാൽ എയിംസിലേക്ക് പെൺകുട്ടിയെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല. ചികിൽസ ലക്നൗവിൽതന്നെ തുടരണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയ്ക്കാണ് പ്രഥമപരിഗണന. ലക്നൗവിൽനിന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പെണ്‍കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്നും ചികിൽസ ലക്നൗവിൽ തുടരാമെന്നും കുടുംബവും നിലപാടെടുത്തിരുന്നു.

പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകനെയും ലക്നൗവിൽനിന്ന് മാറ്റില്ല. കുടുംബം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. അഭിഭാഷകന്റെ നിലമെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വെന്റിലേറ്റർ സഹായം നീക്കിയെന്നും ഐസിയു വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. സന്ദീപ് തിവാരി പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിക്ക് പനി ബാധിച്ചത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, റായ്ബറേലി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവനെ തിഹാർ ജയിലിലേക്കു മാറ്റും. പെൺകുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിൽനിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കോടതി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിന് സമ്മതമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെയും അഭിഭാഷകന്റെയും ചികിൽസ ‍ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ഉന്നാവ് പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും ഉത്തർപ്രദേശിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കു മാറ്റാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഇന്നലെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പെൺകുട്ടിക്കും അഭിഭാഷകനും കുടുംബങ്ങൾക്കും സിആർപിഎഫ് സുരക്ഷ നൽകണം. വാഹനാപകടക്കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം 7 ദിവസത്തിനകം തീർക്കണം. പരമാവധി 7 ദിവസം കൂടി ചോദിക്കാം. 15 ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം നൽകണം. നിലവിലുള്ള 5 കേസുകളും യുപിയിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കു മാറ്റി. പീഡനക്കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങി 45 ദിവസത്തിനകം തീർക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Unnao Teen, Critical, Won't Be Airlifted To Delhi For Now: Supreme Court