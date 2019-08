ജന്മദിനാഘോഷം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ പെൺകുട്ടിക്കുനേരെ കൂട്ടമാനഭംഗം; ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍

മുംബൈ∙ ജന്മദിനാഘോഷം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ പത്തൊൻപതു വയസ്സുകാരിയെ കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയാക്കി. വീട്ടിലേക്കു പോകുംവഴിയാണു പെൺകുട്ടിയെ മുംബൈ ചെമ്പൂരിൽവച്ചു പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ നാലു പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



ജൂലൈ ഏഴിനായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. സംഭവം നടന്ന് ആഴ്ചകളോളം പെൺകുട്ടി ആരോടും പറയാതെ, ഇരുന്നു കരയുകയായിരുന്നെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്നു പെൺകുട്ടിയെ ഔറംഗബാദിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡോക്ടർമാരാണു പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായ വിവരം കണ്ടെത്തിയതെന്നു ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായതിനെ തുടർന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ നാവും ഒരു കാലും ചലനമറ്റ അവസ്ഥയിലാണ്. അതേസമയം നിലവിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നാണു വിവരം. മകളുടെ ശരീരം പക്ഷാഘാതത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണെന്നും കോമയിലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതായി പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി. അതിതീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുള്ള മകൾക്കു സംസാരിക്കാനോ, പ്രതികരിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും പിതാവ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



