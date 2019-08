പരിഭ്രാന്തരായി അമർനാഥ് തീർഥാടകർ; വിമാനത്താവളത്തിൽ അസാധാരണ തിരക്ക്

ശ്രീനഗർ∙ അമർനാഥ് യാത്ര വെട്ടിച്ചുരുക്കി തീർഥാടകർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിച്ചതിനു പിന്നാലെ ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളമുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന യാത്രകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻതിരക്ക്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ പലരും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് വൻതിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് തീർഥാടകരോട് ജമ്മു കശ്മീർ വിടാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

അസാധാരണമായ എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന ഭീതിയാണ് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും കൈയിലെടുത്ത് എത്രയും വേഗം ജമ്മു കശ്മീർ വിടാൻ തീർഥാടകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.അമർനാഥിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ ടിക്കറ്റെടുത്തവരും യാത്ര മതിയാക്കി തിരിച്ചു പോയി. സവിശേഷമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അറിയിച്ചു.

ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീർഥാടകരോട് എത്രയും വേഗം മടങ്ങാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അമർനാഥിലേക്കുള്ള വാർഷിക തീര്‍ഥയാത്ര അട്ടിമറിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് തീർഥാടകരോട് മടങ്ങാൻ കശ്മീർ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയത്.

അമർനാഥ് പാതയിൽനിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി സൈന്യം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി തീർഥാടനം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിമാനങ്ങളുടെ കാൻസേലഷൻ ചാർജും റീഷെഡ്യൂൾ ചാർജും എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ, വിസ്താര എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികൾ താത്കാലികമായി വേണ്ടെന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

