പോരാടി തിരിച്ചുവരൂ: സെൻഗറിന് ആശംസയുമായി ബിജെപി എംഎൽഎ

ലക്നൗ∙ ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിന് പിന്തുണയറിയിച്ച് മറ്റൊരു ബിജെപി എംഎൽഎ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹർദോയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎയായ ആഷിഷ് സിങ് ആഷുവാണ് പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുൽദീപ് ഇപ്പോൾ വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജയിൽ മോചിതനാകട്ടെയെന്നും എംഎൽഎ ആശംസിക്കുന്നു.

'നമ്മുടെ സഹേദരൻ കുൽദീപ് സിങ് ഇപ്പോൾ കാഠിന്യമേറിയ സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. എല്ലാ ആശംസകളും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. മോശം സമയത്തോട് പോരാടി അദ്ദേഹം തിരികെയെത്തുമെന്നു തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും എല്ലാ ആശംസകളും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്', ആഷിഷ് സിങ് പറയുന്നു. കുൽദീപിന്റെ നാടായ ഉന്നാവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആഷിഷ്. പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ പരാമർശം.

2017 ൽ ജോലി തേടി വീട്ടിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടു വർഷമായി ജയിലിലാണ് കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗർ. പെൺകുട്ടി സ​ഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടത്തിൽ പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ കുൽദീപിന് പങ്കുണ്ടെന്ന കനത്ത പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇയാളെ ബിജെപി പുറത്താക്കിയത്. നേരത്തെ സെൻഗറിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

