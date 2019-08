നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ചത് വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനാൽ; വെളിപ്പെടുത്തി ട്രക്ക് ഉടമ

ലക്നൗ ∙ ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിലെ പെൺകുട്ടി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. പെൺകുട്ടി സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ഇടിച്ച ട്രക്കിന്റെ നമ്പർ കറുത്ത പെയിന്റുപയോഗിച്ച് മായ്ച്ചത് പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനാണെന്ന് ട്രക്കിന്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഡ്രൈവറെയും ക്ലീനറെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.



കാൻപുരിലെ ഒരു പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് വായ്പയെടുത്താണ് ട്രക്ക് വാങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ തിരിച്ചടവ് തെറ്റിയതിനാൽ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് പണം അടയ്ക്കാൻ കടുത്ത സമ്മർദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലാണ് നമ്പർ കറുത്ത നിറം ഉപയോഗിച്ച് മായ്ച്ചതെന്നും ഉടമയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ പണം അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാലും തങ്ങൾ ആരുടെമേലും സമ്മർദം ചെലുത്താറില്ലെന്നാണ് ഏജൻസി പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ‍ട്രക്ക് ഉടമ പണം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കൃത്യമായി അടച്ചിരുന്നെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.

'മുൻപും ഇവിടെനിന്ന് രണ്ടു കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് അയാൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ ട്രക്കിന് എൻഒസിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അയാളുടെ രണ്ടു വാഹനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ധനസഹായം നൽകുന്നുമുണ്ട്' – ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ട്രക്ക് ഉടമ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന്മേൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുകയാണ്.

ജൂലൈ 28ന് റായ്ബറേലിയില്‍ വച്ചാണ് പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് അമ്മായിമാരും മരിച്ചു. പെൺകുട്ടിയേയും ഇവര്‍ക്കു വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായിരുന്ന അഭിഭാഷകന്‍ മഹേന്ദ്ര സിങ് ഗുരുതര പരുക്കുകളുമായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

