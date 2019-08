കശ്മീർ പ്രത്യേക പദവി: മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന് ഗവർണർ, കേന്ദ്രം ഉറപ്പു നൽകണമെന്ന് ഒമർ

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370, 35എ വകുപ്പുകൾ എടുത്തുകളയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രം തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്ന് കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുല്ല. കശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്കുമായി ഇതു സംബന്ധിച്ചു നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ഒമറിന്റെ പ്രതികരണം.



'കശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണു നടക്കുന്നതെന്നു ഞങ്ങൾക്കു മനസിലാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് എത്തിയത്. ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35എ എന്നിവ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പിൽ ഭേദഗതികളോ മറ്റു മാറ്റങ്ങളോ വരുത്തില്ലെന്നു ഗവർണർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണറുടേതല്ല, മറിച്ചു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റേതാണ് അവസാന വാക്ക്. അതിനാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു തീരുമാനം അറിയണം', ഒമർ പറഞ്ഞു.

അമർനാഥ് യാത്ര വെട്ടിച്ചുരുക്കി തീർഥാടകർ എത്രയും പെട്ടെന്നു തിരിച്ചു പോകണമെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു തീർഥാടകരോട് എത്രയും പെട്ടെന്നു മടങ്ങാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ കശ്മീരിൽ വ്യാഴാഴ്ച 25,000 സൈനികരെയും കേന്ദ്രം വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒമർ ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. എന്നാൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമയാണെന്നും അതൊരു മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നുമാണ് സത്യപാൽ മാലിക് ചർച്ചയിൽ വിശദീകരിച്ചത്.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരറിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കശ്മീരിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചതു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും മാലിക് വ്യക്തമാക്കി.

കശ്മീരിനു പ്രത്യേക സ്വയംഭരണാവകാശം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം വകുപ്പും സ്ഥിര താമസക്കാര്‍ക്കു ഭൂമി ഉടമസ്ഥതയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നതും പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്കു നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തുന്നതുമായ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35 എയും പിൻവലിക്കുമെന്നു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക ഉയരുന്നതിനിടെയാണു ഗവർണറുടെ പരാമർശം. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 പിൻവലിക്കുമെന്ന് ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലും പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Governor's Word On J&K Not Final, Want To Hear From Centre: Omar Abdullah