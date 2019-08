അമിതവേഗമെന്ന് നിഗമനം, മുൻപും കുടുങ്ങി; ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ വാഹനമിടിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ വാഹനമോടിച്ചയാളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രന്‍. കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന ആരോപണം പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കണമെന്നു ഡിജിപിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറിക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, അപകടത്തിനു കാരണം അമിതവേഗമാണെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് ജോയിന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ കാര്‍ മുൻപും അമിതവേഗത്തില്‍ ഓടിച്ചതു ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്നുതവണ ക്യാമറയില്‍ കുടുങ്ങിയതായി മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പിന്റെ ചെക് റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു ജോയിന്റ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അപകടസമയത്ത് വാഹനമോടിച്ചിരുന്നത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ തന്നെയാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സഞ്ജയ് കുമാറാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.

Englidh Summary: Drivers Licence will be suspended says Transport Minister AK Sasindran