ട്രംപ്–ഇമ്രാൻ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ‘കാണാതായ’ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ വീണ്ടും സജീവം

ശ്രീനഗർ∙ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഇടക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കിയ ഭീകരരുടെ ലോഞ്ച് പാഡുകൾ വീണ്ടും സജീവമായെന്ന് ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശന സമയത്താണ് പല ലോഞ്ച് പാഡുകളും അവിടെ നിന്നു മാറ്റിയത്. എന്നാൽ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി തിരികെയെത്തിയതോടെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

‘ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ കാത്തിരുന്ന ഭീകരർ ലോഞ്ച് പാഡുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്നാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. മേയ്– ഒക്ടോബർ മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ ഇല്ലെന്നുള്ളത് അതിശയകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ അവസരം കാത്ത് 200 മുതൽ 250 ഓളം ഭീകരർ ലോഞ്ചിങ് പാഡുകളിൽ തിരികെയെത്തിയെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലെ ഗുരസ് മേഖലയിലെ നടന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. രണ്ട് ഭീകരരുടെ മ‌ൃതശരീരങ്ങളാണ് അവിടെനിന്നും കണ്ടെത്തിയത് – സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യാ–പാക്ക് അതിർത്തിയിലെ ലോഞ്ച് പാഡുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഭീകരർ രണ്ടാഴ്ചയോളം അതിർത്തിക്കു സമീപമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പിൻമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും ഭീകരർ സജീവമായതിനാൽ കൂടുതൽ വെടിനിർത്തൽ കരാര്‍ ലംഘനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണവിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ജൂലൈ 22 നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ സന്ദർശിച്ചത്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഉന്നയിച്ചത്. കശ്മീർ ഉഭയകക്ഷി വിഷയമാണെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും രണ്ടുരാജ്യങ്ങളും തയാറായാൽ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ യുഎസ് ഒരുക്കമാണെന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

‘ഇന്ന് സെനികർക്കെതിരെ കല്ലെറിയുന്നവർ നാളത്തെ ഭീകരർ’

'കശ്മീരിലെ അമ്മമാരോടുള്ള എന്റെ അപേക്ഷയാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം; 83 ശതമാനം പ്രാദേശിക ഭീകരരും ഒരിക്കൽ സൈന്യത്തിനു നേരെ കല്ലെറി‍ഞ്ഞവരാണ്. ഇന്ന് 500 രൂപയ്ക്കു വേണ്ടി അവർ സൈന്യത്തെ കല്ലെറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നാളത്തെ ഭീകരരാണ്' – കശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ ഭീകരർ വീണ്ടും സാന്നിധ്യം ശക്തമാകുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കെ.ജി.എസ് ധില്ലൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണിത്. ഭീകരതയ്ക്കായി തോക്കേന്തിയവർ അധികകാലം വാഴില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ അദ്ദേഹം ഭീകരപ്രവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുത്ത 64 ശതമാനം പേരും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



ഏഴു ശതമാനം ഭീകരരും രംഗത്തിറങ്ങി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒൻപതു ശതമാനം പേർ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, 17 ശതമാനം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ, 36 ശതമാനം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ, 64 ശതമാനം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലും. മകൻ സെന്യത്തെ കല്ലെറിയുന്നത് നിങ്ങൾ വിലക്കിയില്ലെങ്കിൽ തോക്കെടുത്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കാണേണ്ടി വരുമെന്നും ജനറൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

