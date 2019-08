ശ്രീറാം വന്നത് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ്, മദ്യപിച്ചിരുന്നു; യുവതിയുടെ മൊഴി: ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റം

തിരുവനന്തപുരം∙ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന യുവതി വഫ ഫിറോസിന്റെ മൊഴി. ജോലിയില്‍ തിരികെ കയറിയതിന്റെ പാര്‍ട്ടി കഴിഞ്ഞാണു ശ്രീറാം വന്നത്. വാഹനം അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. കവടിയാര്‍ മുതല്‍ വാഹനം ഓടിച്ചത് ശ്രീറാമാണെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകി. അതേസമയം, വഫ ഫിറോസിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. വഞ്ചിയൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിലാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുക.



വാഹനമോടിച്ചിരുന്നത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ തന്നെയെന്ന് അപകടം നേരിട്ടുകണ്ട ജോബി മനോരമ ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കാറില്‍ നിന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ ശ്രീറാം മദ്യപിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പൊലീസിന് അപ്പോള്‍ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ജോബി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളായ രണ്ട് ഒട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാര്‍ തന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയെ അതിവേഗത്തില്‍ മറികടന്നുപോയെന്നും ദൃക്സാക്ഷി ഷഫീഖ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വഫ പരിഭ്രാന്തിപ്പെട്ടെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു

സംഭവത്തിൽ ശ്രീറാമിനും കാറുടമ വഫ ഫിറോസിനുമെതിരെ മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കാണ് നിലവിൽ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീറാമിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റം ചുമത്തും. ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമം 304–ാം വകുപ്പ് ചേര്‍ക്കും. ജീവപര്യന്തമോ 10 വര്‍ഷമോ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ശ്രീറാമിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തും. മരിച്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.എം.ബഷീറിന്റെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബില്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വച്ചു.

ബഷീർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക്. ചിത്രം: ആർ.എസ്.ഗോപൻ

പുലർച്ചെ 1.05നു മ്യൂസിയം പൊലീസ് അപകടസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ വാഹനം ഓടിച്ചത് പുരുഷനാണെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും അക്കാര്യം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും മൂന്നു ദൃക്സാക്ഷികളും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സ്ത്രീയെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞുവിട്ടത്. പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്ന ഐഎഎസുകാരനാണന്ന് മനസിലായതോടെ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ െപാലീസ് ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. യഥാസമയം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ രക്തസാംപിള്‍ എടുക്കാത്തതിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശകമ്മിഷനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

മ്യൂസിയം കവടിയാർ റോഡിൽ നിലവിൽ അൻപതിലേറെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്നതിനു ശേഷം ആദ്യ 10 മണിക്കൂർ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിക്കാതിരുന്നത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന് ബഷീറിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. വാഹനം ഓടിച്ചത് താനല്ലന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീറാം വഫാ ഫിറോസിനെക്കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു.

മദ്യപിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പരിശോധനകളിൽ നിന്നൊഴിവാക്കാൻ ആദ്യം രക്ത പരിശോധനയെ എതിർത്തു. ഇതിനായി സ്വന്തം നിലയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അഭയം തേടി. മാധ്യമ സമ്മർദത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞതോടെയാണ് ശ്രീറാമിന് കുറ്റം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നത്. നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൽ വണ്ടിയിടിച്ചത് ദുരൂഹതയുണർത്തുന്നതാണെന്ന് കെ.എം.ബഷീറിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സഖാഫി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തരാണെന്നും അബ്ദുൽ ഹമീദ് സഖാഫി പറഞ്ഞു.

English Summary: Wafa Firoz the woman friend of Sriram Venkitaraman says about accident