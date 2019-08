സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സുഖവാസം; ശ്രീറാമിനെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു മാറ്റും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.എം.ബഷീറിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്ന സർവേ ഡയറക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും. നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി പൊലീസ് ശ്രീറാം ചികിൽസ തേടിയ ആശുപത്രിയിലെത്തി.



ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനു റിമാൻഡിൽ സുഖവാസമെന്നു വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണു നീക്കം. ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ ടിവി കാണാനും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണു ശ്രീറാമിനുള്ളത്. മിക്ക സമയങ്ങളിലും ശ്രീറാം വാട്സാപിൽ ഓൺലൈനിലാണെന്നതിന്റെ തെളിവ് മനോരമ ന്യൂസിനു ലഭിച്ചു. ശ്രീറാമിനെ സർവീസിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ വൈകുകയാണ്.



പുറത്ത് പൊലീസ് കാവലുണ്ടെങ്കിലും യുവഡോക്ടർമാർ നിരന്തരം ശ്രീറാമിന്റെ മുറിയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പരുക്കിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നു പുറത്തുവിടാൻ പൊലീസും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയും തയാറാകുന്നില്ല. രക്തം പരിശോധിക്കാൻ വൈകിയതു പ്രതിക്ക് അനുകുലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.



നിരന്തരം ഫോണിൽ ശ്രീറാം സംസാരിക്കുന്നതായാണ് ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കേസ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നു കെ.എം.ബഷീറിന്റെ കുടുംബം നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഉന്നതരായതിനാല്‍ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കാം. കേസില്‍ നീതിപൂര്‍വകമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമെന്ന് സഹോദരന്‍ അബ്ദുറഹ്മാന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

