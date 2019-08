സ്വകാര്യ ആശുപത്രിവാസം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ്; ശ്രീറാം സബ് ജയിലിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം.ബഷീർ കാറിടിച്ചു മരിക്കാനിടയായ കേസിലെ പ്രതി സർവേ ഡയറക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ സബ് ജയിലിലേക്ക്. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണു നടപടി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വാസം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിക്കു സമീപം ആംബുലൻസിൽ കയറിയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ശ്രീറാമിനെ കണ്ടത്.



ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്. മുഖാവരണം ധരിച്ച് സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടത്തിയാണ് ശ്രീറാമിനെ ആശുപത്രിക്കു പുറത്തെത്തിച്ചു.

മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുമെന്നാണു പ്രചരിച്ചത്. ആംബുലൻസില്‍ കയറ്റി മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിലാണ് ഹാജരാക്കിയത്. തുടർന്നാണ് സബ് ജയിലിലേക്കു മാറ്റാൻ നിർദേശമുണ്ടായത്.

English Summary: Kerala IAS officer Sriram Venkataraman, who mowed down journalist, move to Sub Jail