‘മാപ്പിൽ’ തീരുന്നില്ല; ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിന് അസം ഖാനെതിരെ യുപിയിൽ 27 കേസ്

റാംപുർ ∙ ലോക്സഭ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ബിഹാർ എംപി രമാദേവിക്കെതിരെ ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള പരാമർശം നടത്തി കുരുക്കിലായതിനു പിന്നാലെ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അസംഖാനെതിരെ പൊലീസ് കേസുകൾ. ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസുകൾ. തന്റെ കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലയ്ക്കു ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27 കേസുകളാണ് അസംഖാനെതിരെ യുപി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റാംപുറിലെ സർവകലാശാലയ്ക്കു വേണ്ടി കർഷകരിൽ നിന്നു ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്നാണു പരാതി.

ഒരു മാസത്തിനിടെയാണ് എംപിക്കെതിരെ കുരുക്ക് മുറുകിയത്. 2006ൽ നിലവിൽ വന്ന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകനും ചാൻസലറുമാണ് അസംഖാൻ. അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 11 മുതൽ ഇരുപതിലേറെ കർഷകരാണ് അസംഖാനെതിരെ പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. സർവകലാശാലയ്ക്കെന്ന പേരിൽ തങ്ങളുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു പരാതി. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും റാംപുർ എസ്പി അജയ് പാൽ ശർമ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ 0.349 ഹെക്ടർ ഭൂമി കയ്യേറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനും കർഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും ഉൾപ്പെടെയാണ് കേസ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ 10 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 121 ഹെക്ടറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് സർവകലാശാല. ഏകദേശം 3000 വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു.

സർവകലാശാല അധികൃതർക്കെതിരെ റാംപുറിലെ ഓറിയന്റൽ കോളജ് നൽകിയ പരാതിയും പൊലീസ് പരിഗണനയിലുണ്ട്. കോളജിൽ നിന്ന് 9000 പുസ്തകങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിലേക്കു കടത്തിയെന്നാണു പരാതി. ജൂൺ 16ന് നൽകിയ ഈ പരാതിയിൽ പൊലീസ് ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

രമാദേവിക്കെതിരെ ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള പരാമർശം നടത്തിയതിന് അസംഖാൻ മാപ്പു പറയണമെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്തു. അസംഖാനെതിരെ ലോക്സഭയില്‍ വനിത എംപിമാര്‍ പാര്‍ട്ടിഭേദമില്ലാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയത്. നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭ ഐകകണ്ഠ്യേന പ്രമേയവും പാസാക്കി.

