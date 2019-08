അമ്മവീട്ടിൽ പോകാനായില്ല; തീ കൊളുത്തി യുവതി ജീവനൊടുക്കി, കുഞ്ഞും മരിച്ചു

ലക്നൗ ∙ അമ്മവീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തതിൽ മനംനൊന്ത് സ്ത്രീ ഭർതൃവീട്ടിൽ തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യചെയ്തു. രണ്ടു കുട്ടികളെയും തീയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു. അമ്മ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചും കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും വഴിയും മരിച്ചു. 40 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ മകൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണ്.



ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹമിർപൂർ ജില്ലയിലെ ബാന്ദയിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. 25 വയസ്സുള്ള കിരൺ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകൻ അങ്കിതിനെയും മൂന്നു വയസ്സുകാരി സംഗീതയെയും കൂട്ടി മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ചു. തുടർന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം അമ്മയുടെയും മകളുടെയും മൃതശരീരം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി.

English Summary : Unable To Visit Maternal Home, Woman Sets Self, Kids On Fire In UP