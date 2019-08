പാർട്ടി നിലപാട് രാജ്യതാൽപര്യത്തിന് എതിര്: രാജ്യസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് രാജിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനോടു വിയോജിച്ച് രാജ്യസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് വിപ്പ് ഭുവനേശ്വർ കലിത രാജിവച്ചു. അസമിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് ഭുവനേശ്വർ കലിത. ഭരണഘടനയുടെ 370ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാട് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ വിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും എന്നാൽ രാജ്യതാൽപര്യത്തിനെതിരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനമെന്നു കരുതുന്നതിനാലാണ് രാജിവയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയെ തകർക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്. തകർച്ചയിൽ നിന്നു കോൺഗ്രസിനെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും രാജികത്തിൽ ഭുവനേശ്വർ കലിത വ്യക്തമാക്കി.

English summary: Congress whip in Rajya Sabha Bhubaneswar Kalita resigns to protest party's stand on Article 370