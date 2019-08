ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയെയും അഭിഭാഷകനെയും ഡൽഹിക്കു മാറ്റണം: സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വാഹനാപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു ലക്‌നൗ ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടിയെയും അഭിഭാഷകനെയും വിദഗ്ധ ചികില്‍സയ്ക്കായി ഡല്‍ഹി എയിംസിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇരുവരെയും വിമാനമാര്‍ഗം ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിക്കാനാണു കോടതി നിര്‍ദേശം.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും വെന്റിലേറ്ററില്‍നിന്നു മാറ്റുന്ന നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചുവെന്നും ലക്‌നൗ കിങ് ജോര്‍ജ് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. പെണ്‍കുട്ടിക്കു ബോധമുണ്ട്. കണ്ണു തുറന്നു. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. പനി കുറയുകയും ചെയ്തു. രക്തസമ്മര്‍ദം ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നതില്‍ മാത്രമാണ് ആശങ്കയുള്ളതെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Unnao Rape Survivor, Lawyer To Be Airlifted To AIIMS, Says Supreme Court