വിശ്രമ ജീവിതത്തിനു കശ്മീരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങും; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഗോവ മന്ത്രി

പനജി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ കശ്മീരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗോവ മന്ത്രി. ഗോവയിലെ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി മൈക്കിൾ ലോബോയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു വിരമിക്കുമ്പോൾ തനിക്കു താമസിക്കാൻ കശ്മീരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിയിടുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിയമസഭയിലെ എല്ലാ സാമാജിക സുഹൃത്തുക്കളെയും അവിടേക്കു ക്ഷണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

English summary: Goa minister says he will buy land in Kashmir