ഇതു രാജ്യതാൽപര്യം, കശ്മീർ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു: ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീർ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. ജമ്മു കശ്മീരിനെയും ലഡാക്കിനെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്കു പൂർണമായും ചേർക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഭരണഘടനാപരമായ നടപടികൾ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കൂടുതൽ നന്നാകുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യമാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കശ്മീര്‍ ബില്ലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു– അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയുന്ന പ്രമേയം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ലോക്സഭയും പാസാക്കിയിരുന്നു. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെ സിന്ധ്യ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണോയെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷിനേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി ചോദിച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. അധീറിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.



ബില്ലിനെതിരെ ശശി തരൂർ എംപി ആഞ്ഞടിച്ചു. നോട്ട് നിരോധനം പോലെ ദുരന്തമാകുമെന്നു തരൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നില്ലെന്നും അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി പറഞ്ഞു.



English Summary: I support the move on Jammu And Kashmir & Ladakh & its full integration into the Union of India: Jyotiraditya Scindia