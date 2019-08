പ്യോങ്യാങ്∙ മേഖലയെ ആകെ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉത്തര കൊറിയയുടെ നീക്കം. അമേരിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വീണ്ടും ഉത്തര കൊറിയയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണം. പടിഞ്ഞാറന്‍ നഗരമായ ഹുവാന്‍ഗ്യുവില്‍ നിന്ന് കിഴക്കന്‍ കടല്‍ തീരത്തേക്കാണ് ഉത്തര കൊറിയ മിസൈൽ തൊടുത്തത്. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഉത്തര കൊറിയ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപുമായും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് മൂണ്‍ ജെ ഇന്നുമായും ഉണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ ലംഘനം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉത്തര െകാറിയ വീണ്ടും മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചത്. സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഉത്തര കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിമർശിച്ചു.



നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ദക്ഷിണകൊറിയയും ജപ്പാനുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപുമായി കിം ജോങ് ഉൻ ആണവ നിരായുധീകരണ ചർച്ച നടത്തിയശേഷം മിസൈൽ പരീക്ഷണം ഉത്തര കൊറിയ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ജൂലൈ 25നായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ആദ്യ മിസൈൽ പരീക്ഷണം. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞമാസം 31നും ഈ മാസം 2നും മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. രണ്ട് തവണ ജപ്പാൻ സമുദ്രാതിർത്തിക്കു സമീപം വരെ മിസൈൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. നിലവില്‍ ഉത്തര കൊറിയ പരീക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകളാണന്നും അതിനാൽ തന്നെ അതൃപ്തിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.



കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദക്ഷിണ ഹാങ്യോങ് പ്രവിശ്യയിൽ പുതിയ ഇനം ലോഞ്ചറില്‍‌ നിന്ന് തൊടുത്ത മിസൈല്‍ ജപ്പാന്‍ കടലില്‍ പതിച്ചിരുന്നു. മിസൈല്‍ 25 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരവും 220 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരവും താണ്ടിയതായി വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദക്ഷിണ കൊറിയ– യുഎസ് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിലുള്ള ഇഷ്ടക്കേടും അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ച വിചാരിച്ചതു പോലെ മുന്നോട്ടുപോകാത്തതിലുള്ള നിരാശയും പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഉത്തര കൊറിയ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു നിഗമനം.

ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു യുഎസിന്റെ പ്രതികരണം. മേഖല സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു നീങ്ങവേ വീണ്ടും സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്നത് നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ അഭ്യര്‍ഥിച്ചെങ്കിലും അനുകൂലപ്രതികരണം ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാത്തതാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിലേക്കു ഉത്തരകൊറിയയെ നയിച്ചതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം.



അമേരിക്കയെ ചാരമാക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ



കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലസ്റ്റിക് റോക്കറ്റ് എന്‍ജിന്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം അമേരിക്കയെ വെറും ചാരമാക്കാനും അവരെ ഈ ഭൂമിയില്‍ നിന്നു തുടച്ചുനീക്കാനും തങ്ങള്‍ക്കിപ്പോള്‍ കരുത്തുണ്ടെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് ഉത്തര കൊറിയന്‍ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്‍ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ വന്‍കര വരെ ആണവ മിസൈല്‍ എത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഈ നേട്ടത്തോടെ കൈവരിച്ചതായും ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മാരക ആയുധങ്ങള്‍ ഉത്തര കൊറിയൻ ആയുധ ശേഖരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് യുഎസിന്റെ കണക്ക്.



വെറും 3 ബോംബുകൾകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുമെന്നും അണാവായുധങ്ങളും ഹൈഡ്രജൻ ബോബുംകളും ഏത് നിമിഷവും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തര കൊറിയ സജ്ജമാണെന്നും കിം ജോങ് ഉൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയ 2017ൽ രണ്ട്​ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളും രണ്ടു ഡസനോളം മിസൈൽ വിക്ഷേപണങ്ങളും നടത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വാഷിങ്ടൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മിസൈലുകളുടെ പരിധിയിലാണെന്നാണ് പ്യോങ്യാങ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അമേരിക്കയെ ചാമ്പലാക്കുമെന്ന ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഭീഷണിയാണ് ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നതും.



കിം ജോങ് ഉൻ, ട്രംപ്

ഉത്തര കൊറിയയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശമായ ജഗാൻസിൽ ജൂലൈ 2019 ൽ അമേരിക്കയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഉത്തര കൊറിയ ഹ്വാസോങ്-3 മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോയിലെത്താൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഹ്വാസോങ്-3 എന്നും ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടുകൂടി അമേരിക്ക മുഴുവനായും തങ്ങളുടെ മിസൈൽ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുമെന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ അവകാശവാദം. ജൂലായ് മൂന്ന് 2019 ൽ ഹ്വാസോങ്-14' എന്ന മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്‌റ്റിക് മിസൈലും ഉത്തര കൊറിയ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. യുഎസിനും ദക്ഷിണ െകാറിയയ്ക്കും താക്കീതാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണമെന്നായിരുന്നു കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പ്രതികരണം.



ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ നിലപാടുകള്‍ ഇരട്ടത്താപ്പാണ്, ഒരു വശത്ത് അവര്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ച നടത്തുമ്പോള്‍ മറുവശത്ത് ആയുധങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും സൈനികാഭ്യാസങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കിം ജോങ് ഉന്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നിലപാടുകള്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കിം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പടിഞ്ഞാറൻ പോങ്ബുക് പ്രവിശ്യയിലെ സിനോ–രി മേഖലയിൽ നിന്ന് അഞ്ജാത ആയുധം ഉത്തര കൊറിയ പരീക്ഷിച്ചതായി മേയിൽ ദക്ഷിണ െകാറിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു.



ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലാൾപ്പടകളിൽ ഒന്ന്; ആണവ സംഭരണികൾ ഭൂഗർഭ അറകളിൽ



2011 ൽ ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഭരണാധികാരിയായി സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കിം ജോങ് ഉൻ. 1990കളിൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ മിക്ക കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളും നിലംപൊത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെയും ആയുർദൈർഘ്യം അവസാനിച്ചെന്നായിരുന്നു മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടിയത്. പക്ഷേ, കിം ജോങ് ഉൻ ഉത്തര കൊറിയയെ ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ടുനയിച്ചു. എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചു.

ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കും ചൈനക്കുമിടയിൽ സമർദങ്ങൾക്കു വഴങ്ങാത്ത ഈ രാജ്യം തന്നെയായിരുന്നു എക്കാലത്തും അമേരിക്കയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി. പ്യോങ്യാങ്ങിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ സൈനിക നടപടിതന്നെ ആവശ്യമാണെന്ന് പലവട്ടം യുഎസ് പരസ്യ നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും സമർദതന്ത്രങ്ങളുമായി ചൈനപലവട്ടം ഉത്തര കൊറിയയുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തി.



ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ അമേരിക്കയുടെ താവളവും ഏതാണ്ട് 29,000 അമേരിക്കൻ പടയാളികളുമുണ്ട്. കൊറിയന്‍ യുദ്ധത്തോടെയാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചത്. ഇതിനെ പ്രധിരോധിക്കാനാണ് ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വിലക്കുകള്‍ മറികടന്ന് തങ്ങള്‍ ആയുധ നിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ വാദം. അതിനാല്‍തന്നെ അമേരിക്ക കൊറിയന്‍ ഉപദ്വീപില്‍ നിന്നും പിന്മാറാതെ അണുവായുധ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇത്ര കാലവും അവര്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും.



സൈന്യബലത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലാണ് ഉത്തര കൊറിയ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലാൾപ്പടകളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഉത്തര കൊറിയ. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചൈനയുടെ പിന്തുണയും വല്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുമുണ്ട്. 12 ലക്ഷത്തോളമാണ് ഉത്തര കൊറിയയിലെ സൈനികരുടെ എണ്ണമെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സൈനിക ബലം. യുദ്ധമോ അടിയന്തര സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കവിധം 2 ലക്ഷം പേരുടെ പ്രത്യേക സൈനിക വിഭാഗവും ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഉത്തര കൊറിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളിൽ പലതും കാലാഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരുമ്പോഴും യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും.



കിം ജോങ് ഉൻ

ഉത്തര കൊറിയയുമായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലമായി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് പൂര്‍ണ്ണമായും സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാനാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന് അമേരിക്കയുടേയും ജപ്പാന്റെയും പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണയുമുണ്ട്. സെപ്തംബർ 03 2017 ലാണ് ഉത്തര കൊറിയ ആദ്യമായി ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്. 100-370 കിലോടൺ വരെ സ്ഫോടക ശക്തി ഉള്ളവയാണ് ഈ ബോംബുകൾ എന്നാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ അവകാശവാദം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1945 ൽ ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിക്കപ്പെട്ട ബോംബിനെക്കാൾ സംഹാര ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഇവ.



ആറ്റംബോംബിനേക്കാള്‍ 500 മടങ്ങ് പ്രഹരശേഷിയുള്ളവയാണ് ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേരത്തെ അവര്‍ നടത്തിയ ആണവപരീക്ഷണങ്ങളേക്കാള്‍ സമീപരാജ്യങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബ് പരീക്ഷണം. ആണവ സംഭരണികൾ ഭൂഗർഭ അറകളിലാണ് ഉത്തര കൊറിയ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും 2500 മുതൽ 5000 ടൺ വരെ രാസായുധം ഉത്തരകൊറിയയുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയ ആരോപിക്കുന്നു.

