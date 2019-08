കശ്മീർ: നേരത്തെ അറിഞ്ഞെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ; ‘ഒരാഴ്ച മുൻപെ യുഎന്നിന് കത്തെഴുതി’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഭരണഘടനയുടെ 370 ാം വകുപ്പിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള നീക്കം പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുവെന്ന് പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി റദ്ദാക്കാനുളള ഇന്ത്യന്‍ നീക്കം വ്യക്തമാക്കി പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഈ മാസം ഒന്നിന് യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസിന് കത്തയച്ചിരുന്നുവെന്ന അവകാശവാദവുമായി പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹമ്മുദ് ഖുറേഷി യുഎന്നിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് അയച്ച കത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്തു വിട്ടു. കശ്മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനവുമെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ച കത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ 370 ാം വകുപ്പിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമം നടത്തുന്ന കാര്യവും പരാമർശിച്ചിരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



ജമ്മു കശ്മീരിലെ സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യം ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗുട്ടറസ് അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും യുഎന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതും സംസ്ഥാനത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതുമായ വിഷയങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര വിഷയമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയതായി അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് വക്താവ് മോര്‍ഗന്‍ ഒട്ടാഗസും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



കശ്മീര്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ചേര്‍ന്ന പാക്ക് പാര്‍ലമെന്ററിന്റെ സംയുക്ത യോഗം പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. സമ്മേളനത്തിന്റെ അജന്‍ഡ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതാണ് ബഹളത്തിന് വഴിവച്ചത്. കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലെ 370 ാം അനുഛേദം റദ്ദാക്കിയത് അജന്‍ഡയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യന്‍ സേന മൂലം കശ്മീര്‍ പൗരന്‍മാര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണ് സംയുക്ത യോഗമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച അജന്‍ഡ. ഇത് തളളണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്പീക്കര്‍ വഴങ്ങിയില്ല. പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷന്‍ പാക്ക് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

