അടുത്തവർഷം 10 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോം; ചെലവ് 122 കോടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ അടുത്ത അധ്യയനവർഷം 10 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്കു സൗജന്യ കൈത്തറി സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം തുണി വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. കൈത്തറി സംഘങ്ങളിൽ ഉൽപാദനം തുടങ്ങി. മേയ് 15നു മുൻപ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കും. മന്ത്രിമാരായ ഇ.പി.ജയരാജൻ, പ്രഫ. സി.രവീന്ദ്രനാഥ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം.

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ ഒന്നു മുതൽ 7 വരെയും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ ഒന്നു മുതൽ 4 വരെയുമുള്ള 8.45 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കും ഇതേ ക്ലാസ്സുകളിൽ പുതുതായി എത്തുന്ന 1.25 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്കുമാണു യൂണിഫോം നൽകുക. 48.75 ലക്ഷം മീറ്റർ തുണി വേണം. 122 കോടി രൂപ ചെലവു വരും. കൈത്തറി സംഘങ്ങൾ ഇതുവരെ 5.80 ലക്ഷം മീറ്റർ തുണി ഉൽപാദിപ്പിച്ചു.

കളർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സെപ്തംബർ 15നകം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകും. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഹാൻവീവും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഹാൻടെക്‌സുമാണു കൈത്തറി സംഘങ്ങളിൽനിന്നു യൂണിഫോം ശേഖരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.



English Summary: Kerala government will supply free uniform to school children next year