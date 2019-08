വ്യോമപാത അടച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ; വിമാനങ്ങൾ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു, പറക്കാൻ അധിക സമയം

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇന്ത്യ എടുത്തുകളഞ്ഞതിനു തിരിച്ചടിയെന്നോണം, വ്യോമപാതകളിലൊന്ന് അടച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ. ഇതുമൂലം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതിനാൽ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് 12 മിനിറ്റ് അധികം വേണ്ടി വരുമെന്നു എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ അജയ് ബിസാരിയയെ പുറത്താക്കിയതിനെ പിന്നാലെയാണു നടപടി. ഇന്ത്യയിലെ പാക്ക് ഹൈക്കമ്മിഷണറെ മടക്കിവിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

പാത മാറേണ്ടി വരുമെങ്കിലും പാക്ക് നടപടി സർവീസുകളെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു. യുഎസ്, യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടിങ്ങളിലേക്കായി അൻപതോളം സർവീസുകളാണു പാക്ക് വ്യോമപാതയിലൂടെ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അടച്ച പാക്ക് വ്യോമപാത കഴിഞ്ഞ മാസമാണു വീണ്ടും പൂർണനിലയിൽ തുറന്നത്. വ്യോമപാത അടച്ചത് വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും പാക്കിസ്ഥാനും അന്നു കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.



പാക്ക് ഹൈക്കമ്മിഷണറായി നിയമിതനായ മൊയിനുൽ ഹഖ് ഡൽഹിയിൽ ഈ മാസം സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാനിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അയയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം മരവിപ്പിക്കാനും പരസ്പരം സഹകരിച്ചുള്ള നടപടികൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം തരംതാഴ്ത്താൻ സർക്കാർ, സൈനിക മേധാവികൾ അടങ്ങിയ ദേശീയ സുരക്ഷാസമിതി യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. കശ്മീരിലെ നടപടി യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കും.



English Summary: Pakistan Closes A Corridor Of Its Air Space After Downgrading Diplomatic Ties With India