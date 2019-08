പുത്തുമലയില്‍ വ്യാപക തിരച്ചില്‍: 9 മൃതദേഹം കിട്ടി; 15 പേരെ കാണാനില്ല - ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്∙ മേപ്പാടി പുത്തുമലയില്‍ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് നൂറേക്കറോളം സ്ഥലം ഒലിച്ചുപോയി. ഇവിടെ 15 പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളും പറയുന്നു. ഒമ്പത് പേരുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു. അതിൽ രണ്ടു പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നാല്‍പതോളം വീടുകൾ തകർന്ന് ഒലിച്ചു പോയി. വാഹനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും മണ്ണിനടിയിലാണ്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ചെറിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാലിലെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ പൂർണമായും മാറ്റിത്താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ കൊടിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി.



വയനാട് മേപ്പാടി പുതുമലയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപ്പൊട്ടല്‍. ചിത്രം: ഷിന്റോ ജോസഫ്

6 മുറികളുള്ള ഒരു പാടി പൂർണമായി ഒലിച്ചു പോയി. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ലോറൻസിന്റെ ഭാര്യ കമല, ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അജിത, പനീർസെൽവം, ഭാര്യ റാണി എന്നിവരെ കാണാതായി. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പാടിക്കു സമീപം കന്റീൻ നടത്തുന്ന ഷൗക്കത്തിന്റെ ഒന്നര വയസുള്ള മകളുടെ മൃതദേഹം കിട്ടി. ഷൗക്കത്തും ഭാര്യയും ആശുപത്രിയിൽ. പുത്തുമല ബസ് സ്റ്റോപ്പിനു സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ നൗഷാദിന്റെ ഭാര്യ ഹാജിറയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു. ക്യാംപിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ എത്തിച്ച് കാറിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്ന അവറാൻ, അബൂബക്കർ എന്നിവരെ കാണാതായി. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നതു കണ്ടതായി തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു.



വയനാട് മേപ്പാടി പുതുമലയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപ്പൊട്ടലിനു ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സംഘം. ചിത്രം: ഷിന്റോ ജോസ്ഫ്

എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനെയും (ഇയാളുടെ പേര് അറിയില്ല) കാണാനില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒന്നര വയസുകാരിയുടെയും ഹാജിറയുടെയും ശരീരങ്ങൾ മാത്രം. പുത്തുമല ജുമാ മസ്ജിദ് പൂർണമായും തകർന്നു. ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മുഹിയൂദ്ദിൻ സഖാഫി. കാഴ്ചക്കാരായി എത്തിയവർ അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതേവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുരന്തസംഖ്യ ഇനിയും വർധിക്കും.

വയനാട് മേപ്പാടി പുതുമലയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപ്പൊട്ടലിനു ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സംഘം. ചിത്രം: ഷിന്റോ ജോസഫ് വയനാട് മേപ്പാടി പുതുമലയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപ്പൊട്ടല്‍. ചിത്രം: ഷിന്റോ ജോസഫ് വയനാട് മേപ്പാടി പുതുമലയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപ്പൊട്ടല്‍. ചിത്രം: ഷിന്റോ ജോസഫ്

