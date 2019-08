പുണെ∙ സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്ന നരേന്ദ്ര ധാഭോല്‍ക്കറെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം കണ്ടെത്താനായി അറബിക്കടലില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്താന്‍ സിബിഐ. വിദേശകമ്പനിക്കു തിരച്ചിലിനുള്ള കരാര്‍ നല്‍കി. നടപടിക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതായി സിബിഐ പുണെ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അറബിക്കടലിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിബിഐ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷ മന്ത്രാലയം പരിഗണിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

2013 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പുണെയില്‍ വീടിനു സമീപം പ്രഭാത സവാരിക്കിടെയാണ് ധാഭോല്‍ക്കർ മോട്ടോര്‍ബൈക്കില്‍ വന്ന അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റു മരിക്കുന്നത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ പോരാടുന്ന ധാഭോല്‍ക്കറും സന്‍സ്തയും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ ഭിന്നതകളാണു കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണ് സിബിഐ നിഗമനം. കൊലക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ശരദ് കലാസ്‌കറെ ആയുധങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സനാതന്‍ സന്‍സ്തയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ സഞ്ജീവ് പുനലേക്കര്‍ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അറസ്റ്റിലായ സനാതന്‍ സന്‍സ്ത ബന്ധമുള്ള ഷാര്‍പ് ഷൂട്ടര്‍മാര്‍ ശരദ് കലസ്‌കറും സച്ചിന്‍ ആന്‍ഡുറെയും ധാഭോല്‍ക്കറെ തങ്ങളാണു വെടിവച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നു കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച തോക്കും ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

നരേന്ദ്ര ധാഭോല്‍ക്കറെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചു പ്രതി ശരദ് കലാസ്‌കര്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതു പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ‘ഒരെണ്ണം തലയുടെ പിന്നില്‍, അയാള്‍ നിലത്ത് വീണപ്പോള്‍ മറ്റൊരെണ്ണം വലത് കണ്ണിന്റെ മുകളില്‍’ – നിറയൊഴിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് കലാസ്‌കര്‍ കര്‍ണാടക പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

കുറ്റസമ്മതത്തില്‍ നിന്ന്: ‘ധാഭോല്‍ക്കർ വധത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനും തീവ്രവലതുപക്ഷ സംഘടനയായ സനാതന്‍ സന്‍സ്തയുടെ നേതാവുമായ വീരേന്ദ്ര താവഡെയാണ് തലയ്ക്കു പിന്നില്‍ വെടിവയ്ക്കണമെന്നു പറഞ്ഞത്. ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ അമോല്‍ കാലെയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും താവഡെയാണ്. 2016 ഓഗസ്റ്റിലാണു ഗൗരിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇതിനുള്ള ആസൂത്രണ യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തു. ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തിലും ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും പരിശീലനവും ലഭിച്ചിരുന്നു.’

ഗൗരി ലങ്കേഷ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ്, ധാഭോല്‍ക്കറിനെ വെടിവച്ചിട്ട രീതി വിശദീകരിച്ചത്. 14 പേജ് നീളുന്ന കുറ്റസമ്മതത്തില്‍ ഗോവിന്ദ് പന്‍സാരെയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പങ്കും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. 2013 ഓഗസ്റ്റില്‍ ധാഭോല്‍ക്കർ പുണെയിലും 2015 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഗോവിന്ദ് പന്‍സാരെയും അതേ ഓഗസ്റ്റില്‍ ധാര്‍വാഡില്‍ പ്രൊഫസർ എം.എം കല്‍ബുറഗിയും 2017 സെപ്റ്റംബറില്‍ ഗൗരി ലങ്കേഷും വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ സമാനതകളുണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര, കര്‍ണാടക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളും സിബിഐയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: CBI To Search Arabian Sea For Weapon Used To Kill Narendra Dabholkar