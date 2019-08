'എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം മണ്ണിനടിയിൽ; ആരെല്ലാമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല'; വിഡിയോ സ്റ്റോറി

നിലമ്പൂർ∙ കവളപ്പാറയിൽ മഴ വിതച്ച് വൻദുരന്തം. ഒമ്പത് കുടുംബങ്ങളിലെ 49 പേരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 17 കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപിലാണ്. നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറ മുത്തപ്പൻ കുന്നിലാണ് വലിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. 40 കുടുംബങ്ങളിൽ ആരെയും കാണാനില്ല. പലരും മണ്ണിനടിയിലാണ്. ഇന്നലെ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. കനത്ത മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസം നിന്നു. കരിമ്പുഴപ്പാലം മഴയിൽ തെന്നിമാറി. ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുവരെയും കനത്തമഴ കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം ഇങ്ങനെ.

‘എന്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അവരെ ആരെയും കാണാനില്ല. ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അവൻ ബെംഗളൂരാണ്, വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അമ്പലത്തിന്റെ പിരിവിന് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണിത്. അവയെല്ലാം ഒന്നാകെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്.

പട്ടാളത്തിൽ നിന്നൊരു സുഹൃത്ത് അവധിക്കു നാട്ടിൽ എത്തിയതാണ്. അവനും പോയി. ആർക്കൊക്കെ ആരൊക്കെ നഷ്ടമായെന്ന് അറിയില്ല. ജനങ്ങളെല്ലാം വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് പേർ മാറിയിരുന്നു. 70, 80 ഓളം പേർ മുത്തപ്പൻ കുന്നിലെ മണ്ണിനടിയിലുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നും ഒഴി‍ഞ്ഞുപോകാൻ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു.

Englsih Summary: Massive landslide in Kavalappara, Survivor describes about destruction and damage