ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം; കേരളത്തില്‍ പരക്കെ മഴ പെയ്യും, ജാഗ്രത

ന്യൂഡൽഹി∙ ബംഗാള്‍ ഉൾക്കടലിനു വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ചൊവ്വാഴ്ച കേരളത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും പരക്കെ മഴ പെയ്യുമെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം. സംസ്ഥാനത്ത്‌ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും അതിശക്തമായ മഴയാണു പ്രവചിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ശക്തമായ മഴ പെയ്യാനാണു സാധ്യത.

തീവ്രമായത് മുതൽ അതിതീവ്രമായ അള‌വിലുള്ള മഴ വരെ വടക്കൻ ഒഡിഷ, തെക്കൻ ജാർഖണ്ഡ്, വടക്കൻ ഛത്തീസ്ഗഡ്, കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിൽ മഴ പെയ്യും. 12 മുതൽ 14 വരെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്‌ ഇറക്കിയ ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കിഴക്കൻ, മധ്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിലും കേരളത്തിലും ഓഗസ്റ്റ് 13നും 14നും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികൃതർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിക്കണമെന്നാണു നിർദേശം. ഓഗസ്റ്റ് 15 നു ശേഷം ഇവിടങ്ങളിൽ മഴ കുറയും. ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമായി കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്.

കേരള തീര‍ത്ത് മൺസൂൺ സജീവമായതാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് സ്കൈമെറ്റ് വെതറിലെ വിദഗ്ധനായ മഹേഷ് പലാവട്ട് പറഞ്ഞു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും കേരളത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 79 ആയി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ 150 പേരാണു മരിച്ചത്.



English Summary: More rain expected in central India, Kerala over next two days