തിരുവനന്തപുരം∙ ‘ഇക്കൊല്ലം ആരുമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലത്രെ’ എന്ന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞത് എത്ര വേഗമാണ്. വയനാട്, നിലമ്പൂർ എന്നിവടങ്ങളിലെ ക്യാംപുകളിലേക്ക് വസ്ത്രം ശേഖരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർക്ക് കടയിലുള്ളതെല്ലാം വാരിനൽകിയ നൗഷാദും സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി കടം വാങ്ങിയതും സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടിയതുമെല്ലാം മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി നൽകാൻ മടികാണിക്കാത്ത അനസുമെല്ലാം നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ ഉറപ്പാണ് നാം അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നാം തോറ്റ ജനതയല്ല.



ചില മനുഷ്യരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ എത്ര തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല. സ്വന്തം മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റി വച്ച പണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അനസിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചിട്ടത്. ‘ടീച്ചറമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനുള്ള എല്ലാ ചികിത്സയും നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു. കണ്ണുകൾ അറിയാതെ തന്നെ നിറയുന്നു. പ്രശസ്തിക്കു വേണ്ടിയല്ല അത്തരമൊരു പോസ്റ്റിട്ടത്. കവളപ്പാറയിലെയും പുത്തുമലയിലെയും കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരുന്നു ,നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ എറെ ചെറുതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് ഞാനും ഭാര്യ റെജിലയും ചേർന്ന് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്– അനസ് മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു.



പത്തനംതിട്ട എഴംകുളം സ്വദേശിയായ അനസിന് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉള്ളത്. 4 വയസുള്ള രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് കാൻസർ ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലുള്ളത്. ജൻമനാ മാനസിക ദൗർബല്യമുള്ള കുഞ്ഞ് കാൻസർ ബാധിതനാണെന്ന് ആറുമാസം മുൻപാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. നാലുമാസമായി ആർസിസിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. നാഗർകോവിലുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലുള്ള ജോലിയാണ് വരുമാനമാർഗം. പത്തുലക്ഷത്തോളം ലോൺ എടുത്താണ് മകന്റെ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നത്. വീണ്ടും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ആർസിസിയിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങുകയാണ്. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്- അനസ് പറയുന്നു.

കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി സ്വന്തം നിലയിൽ സ്വരൂപിച്ച തുകയും രണ്ട് പേർ സഹായിച്ച തുകയും ചേർത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പിട്ടതോടെ നിരവധി പേർ എന്നെ തേടിയെത്തി. ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്താനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ശൈലജ ടീച്ചറുടെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വലുതാണ്. നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിക്കും– അനസ് പറയുന്നു.

