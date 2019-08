സംഭാവനയുമായി ലാത്വിയൻ യുവതിയുടെ സഹോദരി; നല്ല മനസ്സിന് ആദരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദുരിതമഴയെ അതിജീവിക്കാൻ കേരളം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ഇലിസ് സർക്കോണ. തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ലാത്വിയൻ യുവതിയുടെ സഹോദരിയായ ഇലിസ് കേരളത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ വിവരം പങ്കുവച്ചത്.



ഇപ്പോഴത്തെ ദുരന്തത്തെ മറികടക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആശംസിച്ച ഇലിസ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു തുകയും പങ്കുവച്ചുവെന്നു പിണറായി വിജയൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. സമാനതകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ അനുഭവം. ഈ ദുരന്തകാലത്ത് നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തോന്നുന്ന ഇലിസയുടെ മനസ് വലുതാണ്. ഇലിസയുടെ സന്ദേശം മലയാളികൾക്കാകെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ആ നല്ല മനസിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദരവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു.

English Summary: Ilze Skromane younger sister of Latvian woman extends helping hands to kerala during flood