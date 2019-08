നിലത്തിറങ്ങാൻ സെക്കൻഡുകൾ, റൺവേയിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾ; വീണ്ടും പറന്നുയർന്ന് വിമാനം

ന്യൂഡൽഹി∙ തെരുവുനായ്ക്കളെ റൺവേയിൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം നിലത്തിറക്കാൻ കഴിയാതെ എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റ്. ഗോവ ദബോലിം വിമാനത്താവളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണു സംഭവം. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് റൺവേയിൽ നായ്ക്കളെ കണ്ടതെന്ന് യാത്രികരിലൊരാൾ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

രാത്രി ആയിരുന്നതിനാൽ തെരുവുനായ്ക്കള്‍ റൺവേയിലുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പതിമൂന്നിന് പുലർച്ചെ മൂന്നോടെയാണ് മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം എഐ 033 ഗോവയിലിറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്. അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ റൺവേയിൽ തെരുവുനായ്ക്കള്‍ നിൽക്കുന്നത് പൈലറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ വിവരം എയർട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ അറിയിച്ച് വീണ്ടും പറന്നുയർന്നു. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റുകള്‍ക്കുശേഷം രണ്ടാമതും ശ്രമിച്ചതോടെ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറക്കി. ഇരുട്ടായതിനാൽ നായ്ക്കളെ കണ്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

ഇറങ്ങാനുള്ള നിർദേശത്തിനുശേഷം വിമാനം വീണ്ടും പറന്നുയർന്നതോടെ പൈലറ്റിനോട് വിവരം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നായ്ക്കൾ നിൽക്കുന്ന വിവരം പറഞ്ഞതെന്ന് യാത്രക്കാരാനായ ഗോവിന്ദ് ഗോയങ്കർ പറഞ്ഞു. അഞ്ചോ ആറോ നായ്ക്കൾ റൺവേയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഗോവ മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ദിഗംബർ കമാത്ത് ഗോവിന്ദിന്റെ പോസ്റ്റ് ട്വിറ്ററിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്നും ഇത് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗോവ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പരിസരത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ഏകദേശം 200 ഓളം നായ്ക്കൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇവയെ വന്ധീകരിച്ച് സംരക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. നിലവിൽ ആളുകളെ നിയോഗിച്ച് ഇവ റൺവേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Who Let The Dogs Out? Pilots Abort Landing On Spotting Strays On Runway